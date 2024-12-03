高鐵寒假營隊6日起開放報名 可近距離觀察維修

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北3日電）台灣高鐵公司今天宣布，「台灣高鐵2025寒假營隊」6日至12日開放網路報名，國小到大專都可參加，學員可近距離觀察高鐵維修等作業細節。

台灣高鐵發布新聞稿，自2008年開始，於每年寒暑舉辦「高鐵營隊」，至今累計參加人數近5400人，學員可參訪平時管制區域內的高鐵運務大樓及維修基地，近距離觀察高鐵的作業細節，並可與高鐵公司第一線工作同仁分享維護營運安全與服務的經驗心得，深受學生歡迎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣高鐵說，今年寒假營隊仍包括國小（限五、六年級生）、國中、高中職及大專組，共4梯次，每梯次為一天，採網路報名，台灣高鐵將於13日以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於16在活動報名網頁公告錄取名單。

台灣高鐵為持續推動鐵道文化向下扎根，每次隊都會安排參訪「台灣高鐵探索館」，讓學員了解台灣及世界鐵路發展的歷程，並有機會看到1比1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物。（編輯：陳政偉）1131203