桃園機場兼顧營運與施工 第三航站區工程獲獎

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（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）機場公司「第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程」，克服施工腹地及進出動線受限等在營運中的桃機進行施工，優異規劃獲台灣混凝土學會「113年混凝土工程優良獎」肯定。

桃園國際機場公司今天發布新聞稿表示，「第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程」在11月28日獲得這項殊榮，這是第三航站區建設計畫的縫合工程，內容包括針對航廈周遭用地道路及維生管線等既有設施整合辦理階段性遷移，以及在營運中機場辦理新建機坪、滑行道及機坪設施工程。

機場公司指出，為兼顧維持營運及航空保安規定，工作人員需克服施工腹地及進出動線受限等因素，在營運中的桃機施工，施工單位為此滾動檢討優化施工作業，除辦理22次管制區變更、與航管單位協調避開營運尖峰時間作業、協調各營運單位釋出用地，累計召開148次會議，取得營運與施工間平衡以推動工程進度。

機場公司說，工程停機坪及滑行道面積廣達42公頃，混凝土工程要兼顧營運需求，還需考量臨海區域鹽害防制及廣大曝曬面混凝土養護，施工難度高。機場公司除嚴格把關確保材料品質，並輔以高精度儀器檢測，確保路基強度符合設計，在鋪面設計整合創新，版塊完成面均勻配置且分割工整，為因應道面品質要求，更研發機具辦理載重試驗，以達成混凝土高標準品質。

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考量機場永續發展，機場公司表示，施工團隊在工程推動時透過蒐集需求整合考量，包括預先完成機坪段旅客運輸箱涵、機坪下配置滯洪池及遷移農用灌溉渠等，將中長期需求先行整合施作，減少日後二次施工，除降低對機場營運影響，同時也可節能減碳實踐環境永續概念。

機場公司說，工程預計為第三航廈增設21個靠橋停機坪、6個遠端機坪及相關基礎設施，另為配合營運需求，自2020年起，機坪已分批完成開放停放過夜航機（非營運機位），目前已提前完成交付使用19個機坪，優化桃機空側停機位調度彈性；截至8月，累計停放航機1萬3411架次，雖全案尚未完工，但已為機場營運帶來可觀效益。（編輯：方沛清）1131203