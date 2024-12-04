韓國戒嚴6小時 觀光署：台灣旅行團未受影響

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（中央社記者余曉涵台北4日電）韓國總統尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，但僅約6小時就因國會表決通過宣布解除。交通部觀光署今天說，在韓的台灣旅行團行程未受影響，但提醒旅客要留意當地局勢變化。

韓國總統尹錫悅昨天晚間無預警宣布緊急戒嚴，指國內反對派控制國會，透過與北韓有關的反國家行為「癱瘓政府」，這項舉措震驚全國乃至全球，韓國國會依法投票，190全票通過解除緊急戒嚴，大約6個小時後，尹錫悅今天清晨宣布取消緊急戒嚴令。

交通部觀光署今天上午指出，外交部在第一時間掌握情勢，並與主要友盟國家保持密切聯繫，持續關注局勢發展，外交部領事事務局對韓國的旅遊警示目前是最輕的灰色警示「提醒注意」，提醒旅客注意當地局勢變化。

觀光署表示，根據目前掌握，現階段在韓的台灣旅行團的行程未受影響，當地情況正常，且相關交通及旅客入出境並未受到影響，如欲赴韓自由行及旅行團行程依然照常進行。

為確保旅客安全，觀光署建議，所有準備前往韓國旅客，在出發前與旅行社或航空公司確認行程，並隨時關注外交部領事事務局公告的最新旅遊警示資訊。（編輯：陳清芳）1131204