宜花東原鄉市集7日起台北登場 6場體驗活動品原味

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）原民集中在宜花東，為讓更多人體驗部落農產的美好，農糧署7、8日將移師台北市客家文化主題公園舉辦「2024宜花東原鄉市集」，13組精華、6場次現做體驗活動登場。

為讓宜花東原住民農糧特色產品、加工品與國內最大消費地台北串連，農業部農糧署東區分署發布新聞訊息指出，規劃7、8日在台北市客家文化主題公園舉辦「2024宜花東原鄉市集」之「原鄉山海派對Chill嗨嗨」活動，結合台灣地酒，展開專屬原民特有的美食文化饗宴。

農糧署東區分署指出，為期2天的市集活動，帶來各部落最有特色、最自豪的農產品，包含產自花東縱谷外型繽紛的有機胭脂米、中央山脈純淨水土所孕育的甘純苦茶油及木虌果系列，以及世外桃源海岸山脈部落的友善生態白米、酸甜晶瑩的洛神等特產。

除了由13組宜花東原住民農友與地酒夥伴呈現的原汁原味部落農產，農糧署東區分署還安排6場次體驗活動。

體驗活動將由6名資深原鄉農民，以木虌果、小米、有色有機米、野菜、土肉桂等部落食材，帶領到場消費者現做特調飲品、手作風味便當、野菜水餃等，用五感體驗部落在地文化；7日開幕當天，調酒師林哲宇將來場精湛的地酒調飲秀。（編輯：張雅淨）1131205