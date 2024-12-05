台大「舊機鬼屋」變工學博物館 展自製賽車輕航機

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（中央社記者許秩維台北5日電）曾被學生戲稱為「舊機鬼屋」的台大舊機械館，經機械系修繕後，變身工學博物館，並舉辦特展，展示台大賽車隊研發的賽車、師生設計的太陽能車和自製輕航機等。

台灣大學機械工程系即日起於台大工學博物館舉行「與M.E.同行 台大工學博物館籌備處2024特展」，結合「傳承」、「重生」、「超越」等主題，展出台大機械系歷年來最具創新性的交通載具，以及舊機械館建築的生命史等資料。

現場展區可看到台大賽車隊自主研發的賽車、師生設計的太陽能車、2011年研發的個人輕量化載具iPLEV電動車，還有曾與歌手伍佰一起在黑松沙士廣告中亮相的台大自製輕航機。

台大工學博物館執行長黃凱蘭今天向媒體介紹，台大工學博物館的基地建於1943年，是台北帝國大學（台大前身）時期建造的最後1棟建築，至今已逾80年歷史。

但在工學院綜合大樓落成後，台大機械系辦搬到工綜大樓，原機械館也被稱為舊機械館，功能從學術研究變為學生的活動空間，由於建物老舊，曾被學生戲稱為「舊機鬼屋」，而後舊機械館經台北市文化局文化資產審議委員會通過，認定為歷史建築。

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黃凱蘭表示，之前曾討論過是否要將建物翻修成咖啡館，但經過考量和討論後，最終機械系決定修繕舊機械館，並於今年正式揭幕為工學博物館，隸屬於台大機械系，維運或策展由機械系自籌財源。

黃凱蘭提到，這次於工學博物館推出特展並對外開放，希望能喚醒系友、師生、民眾對這座空間的情感與認同，並透過展覽讓大眾接觸到各種工程知識，拉近工程科學與大眾之間的距離。（編輯：管中維）1131205

台灣大學舊機械館因建物老舊，曾被戲稱為「舊機鬼屋」，後經機械系修繕變身工學博物館並舉辦特展，對外開放參觀，展區可見曾與歌手伍佰一起在廣告中亮相的台大自製輕航機（圖）。中央社記者許秩維攝 113年12月5日