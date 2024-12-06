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文大與桃園市合作住宅價格指數 協助市場透明化

2024/12/6 13:56
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（中央社記者陳至中台北6日電）中國文化大學和桃園市政府地政局合作，開發涵蓋月、季、年3個維度的住宅價格指數，為不動產市場透明化、科學化提供支持，協助市府決策。

文大今天發布新聞稿，土地資源學系教授李家儂領導的團隊，連續3年受桃園市地政局委託，成功打造一套能全面反映市場動態的指數工具。

李家儂指出，住宅價格指數是一項用於監測與分析房地產市場變化的關鍵工具，不僅能夠反映住宅價格的波動趨勢，更能協助政府機關制定相關政策，保障市場穩定與公平交易。

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研究團隊將住宅價格指數細分為月、季、年3個層級，靈活應對不同層次的市場需求。月指數可揭示短期市場波動情況，為業者和投資者提供更即時的市場數據統計；季指數適合於中期政策分析；年指數則呈現長期市場走勢。

桃園市地政局副局長高鈺焜近日率團到訪文大，校長王子奇表示，未來更希望透過深化合作，探索智慧科技與大數據於土地政策、房地產市場中的應用，助力桃園市向智慧城市邁進。（編輯：陳政偉）1131206

#文化大學
#桃園市
李家儂
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