台大社科院學生會接待陸生團惹議 學生連署罷免

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（中央社記者陳至中台北6日電）馬英九基金會邀請陸生團來台，因團員受訪稱「中國台北」，一度引發抗議。台大社科院學生會臉書發文回顧接待情形，同樣引發討論，近日更有學生連署，要罷免社科院學生會長。

馬英九基金會邀請中國7所大學師生訪問團來台參訪、交流，有團員參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強棒球賽冠軍，引發爭議。

陸生團本月3日到訪台灣大學時，抗議學生手持「這裡不是中國台北」、「支持香港民主自由」等看板，並希望和陸生團交流民主、人權等議題。

而參與接待陸生團的社科院學生會，於3日傍晚臉書發文回顧行程安排，文中表態支持交流，對兩岸青年互相對話抱持開放、樂觀態度，營造「互相尊重、理性交流、深化理解」的環境，但未述及學生抗議事件。

部分社科院學生近日發起連署，不滿社科院學生會在活動前保密，使學生無法透過任何公開管道得知消息，也無法表達意見。且社科院學生會在3日呈現的回顧貼文中，對當天的抗議事件視若無睹。

台大政治系學生李瑞霖告訴中央社記者，這次提案罷免不是針對個人，而是希望傳達社科院學生的多元聲音，表明並非所有學生都支持社科院學生會在這次活動中的立場與處理方式。

李瑞霖說，連署發出後，半天就順利蒐集到罷免連署門檻的名冊（50份），顯示學生對此事件的不滿。連署已送到社科院學生會，並獲正式成案。（編輯：陳政偉）1131206