金車攜手家扶頒獎學金鼓勵向學 182名弱勢童受惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北7日電）鼓勵弱勢兒童積極向學，金車與家扶合作頒發獎學金，今年小六的小翰雖然家裡經濟有困境，但他仍在照顧行動不便爸爸之餘仍積極學習，今天獲得「江戶川柯南獎」。

金車文教基金會從2018年開始與家扶基金會攜手推動「金車X家扶獎學金」關懷計畫，至今邁入第7年，每年都會頒發獎學金，鼓勵弱勢學童積極進取。

金車與家扶今天在台北市休閒農業旅遊服務中心舉辦頒獎典禮，今年共頒出新台幣106萬元獎學金，獲獎學童人數也增加至182人，每名國小生及國中生都將分別獲頒5000元及7000元獎學金。

「金車X家扶獎學金」設有學業優異－江戶川柯南獎、運動健將－巴小飛獎以及才藝類－藝術家獎等特色獎項，鼓勵家扶兒少適性、多元發展，每年都由社工推薦遴選操行80分、學期總成績75分以上或曾參與校內外競賽前3名者。

其中，江戶川柯南獎是由今年小六的小翰獲得，小翰因父親行動不便無法工作，家中生計由年邁的阿嬤獨自扛起，但面對家裡的經濟困境，小翰依舊不放棄地積極向學，每天下課回家也都自動自發處理自己學校事務並幫忙家務，減輕家務負擔。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

獲得獎學金的小翰今天說，謝謝金車獎助學金提供獎學金，對他們家來說是一個很大的幫忙，他會好好學習，不讓大家擔心，未來也會繼續努力，換他來照亮需要的人。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，教育是脫貧的金卡，感謝金車文教基金會多年對家扶弱勢家庭及學童的關注，並以實際行動支持學童奮發向上，金車知道有需求的家庭越來越多，不忍家長因物價上漲窮了孩子的教育，今年更是加碼提供18個家扶中心學童助學金，讓近200名學童受惠，感謝金車攜手家扶助貧童、翻轉未來。（編輯：陳政偉）1131207