金門氣象站成立20週年 將設置觀霧及觀雨雷達

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（中央社記者吳玟嶸金門縣7日電）金門氣象站今年成立20週年，今明2天舉行敦親睦鄰活動；交通部中央氣象署長程家平說，以活動宣導氣象知識，也將在金門設置觀霧及觀雨雷達，提供更完整服務。

交通部中央氣象署金門氣象站在民國93年成立，金門氣象站今明2天分別在氣象站、古崗學校舉辦敦親睦鄰活動，上午開幕儀式，程家平、金門縣府代理秘書長王登緯、氣象署簡任技正伍婉華等出席儀式。活動設計氣象相關闖關遊戲，以互動式教具認識氣象觀測儀器等內容。

程家平表示，氣象資料雖然和民眾息息相關，但氣象背後科學原理卻與民眾有些距離，期待透過活動讓大家更了解背後原理，以及氣象站日常工作。

程家平提到，為更了解金門天氣，已經在金門設置5個自動氣象站；此外，金門春季時是霧季，對民眾生活有很大影響，因此已規劃116年在金門氣象站完成建置觀霧雷達，118年建置觀雨雷達完成，盼蒐集更完整資料。

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王登緯說，過去金門沒有氣象站，對颱風狀況難以確實掌握，曾聽長輩說，某次台灣通知颱風已經解除警報，結果颱風隔天來到金門，造成不小災損。氣象站成立後，除氣象資料更準確，颱風來襲時也會與消防局合作研判颱風動態，提升防災、減災應變能力。

王登緯表示，觀霧及觀雨雷達建置完成後，不論對於災防預警或交通運輸都能參考更準確資料，尤其觀霧雷達能夠協助金門航空調度，以提供更好的旅客服務。（編輯：郭諭儒）1131207