早安世界》賴總統結束南太平洋友邦之旅 機場談話揭深化情誼等3收穫
賴總統結束南太平洋友邦之旅 機場談話揭深化情誼等3收穫
總統賴清德6日造訪帛琉後於晚間返台，結束訪問南太平洋3友邦之旅。他在抵達桃園國際機場時表示，台灣只要堅定捍衛、深化民主，以民主普世價值與各國交往，一定可得到更多支持。賴總統稍早於帛琉媒體茶敘中表示，這次出訪異常順利，種種過程中的突破，顯見面對極權主義擴張時，所有理念相近國家跟地區更加團結合作，彼此站得更近、手握得更緊了，為了維護印太地區民主和平繁榮才會呈現這樣的結果。（看完整報導）
台帛海上救援聯合操演國造雲林艦入列 賴總統：人道救援不分國界
總統賴清德與帛琉總統惠恕仁6日共同出席台帛海上救援聯合操演，賴總統說，海事安全及人道救援不分國界，未來會持續與帛琉，以及其他民主國家深化合作，共同維護區域穩定與安全，一起努力守護珍貴、美麗的海洋。（看完整報導）
韓總統尹錫悅戒嚴曾下令逮捕政要 執政黨放棄相挺
韓國執政黨「國民力量黨」5日原表示會阻擋彈劾案，但6日「國民力量黨」黨魁韓東勳要求總統尹錫悅為日前宣布戒嚴而下台，並警告尹錫悅對國家構成重大危險。韓東勳表示，尹錫悅拒不承認自己在3日晚間宣布戒嚴屬於行為失當，促使他改變立場。根據韓國「朝鮮日報」報導，韓國國情院次長洪長元透露，尹錫悅宣布戒嚴後曾親口下令逮捕多名朝野政要，除最大在野黨黨魁李在明、國會議長禹元植外，連同黨黨魁韓東勳也名列逮捕名單。（看完整報導）
韓國在野黨發言人戒嚴夜徒手抓槍 爆紅後回憶當下只想阻止軍隊
韓國在野黨發言人安貴朎在總統尹錫悅宣布戒嚴當晚，抓住軍人的槍管、力阻軍隊進入國會，畫面拍攝下來後在網路爆紅。安貴朎告訴路透社，當時唯一的念頭是必須阻止部隊。而被詢及是否預料自己會獲得極大關注，她則堅稱自己並沒有特別勇敢。（看完整報導）
美駐中大使人選帕度縱橫商界 聚焦北京軍事擴張、曾訪台會蔡英文
川普5日任命前參議員帕度出任美國駐中國大使，他表示，帕度曾在新加坡及香港居住，職涯大部分時間在亞洲及中國工作。帕度縱橫國際商界40年，於參議員任內關切美國軍力，聚焦北京軍事擴張及美國潛艦規模是否足以匹敵對手。他曾於2018年訪台拜會時任總統蔡英文，並挺台灣國際參與，關注台美安全合作。（看完整報導）
蘇姿丰列金融時報年度最具影響力女性 蔡英文撰文介紹
英國「金融時報」公布2024年25位最具影響力女性名單，美國人工智慧晶片大廠超微台裔董事長暨執行長蘇姿丰入選，由前總統蔡英文撰文介紹她的成就，她指出，蘇姿丰是一個榜樣，也是毅力和力量的典範，激勵我們所有人。其他上榜人包括歌手泰勒絲與歐盟執委會主席范德賴恩等人。（看完整報導）
憲兵遭中國情報人員吸收洩密 4士官兵涉違國安法遭訴
國防部接獲檢舉，指憲兵211營賴姓、黎姓、林姓士官及國防部資通電軍陳姓士兵，涉嫌轉售軍中資料給中國情報工作人員，賺取報酬近200萬元。北檢6日依違反國安法等罪嫌起訴4人。本案由國防部接獲官兵檢舉，經交憲兵指揮部基隆憲兵隊及法務部調查局國家安全維護工作站清查涉案人員及分析金流後，分別報請北檢指揮偵辦。檢調8月起展開搜索、約談行動，聲請羈押禁見賴男等4人獲准。4人到案後均坦承犯行。（看完整報導）
虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍身亡 最高檢指示成立專案小組釐清疑點
虛擬貨幣分析師陳梅慧4日與任職刑事局的男友因案應訊返程時，於國道新竹路段發生車禍身亡。由於陳梅慧曾協助檢警釐清創意私房金流，以及88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌金流，其突遭車禍身亡，引發外界質疑是否涉及警界內鬥或財團利益糾葛。最高檢察署6日表示，已指示竹檢成立專案小組調查車禍原因，釐清疑點。（看完整報導）
美媒：NBA時隔6年重返中國 明年10月2場季前賽澳門開打
美聯社報導，知情人士透露，美國職業籃球聯賽（NBA）已與中國政府達成協議，將於2025年10月展開的下個賽季重返中國，同年10月10日起將在澳門舉辦兩場由鳳凰城太陽與布魯克林籃網對陣的季前賽。這將是自2019年10月休士頓火箭總經理摩瑞公開表達支持香港「反送中」運動示威者後，NBA時隔6年終能重新在中國舉辦季前賽。（看完整報導）
中山美穗去世享年54歲 「情書」雪地喊「お元気ですか」永存影迷心中
日本女演員兼歌手中山美穗6日被發現在東京的家中死亡，享年54歲，調查人員表示，她可能是在進入浴室時因為溫度突然變化，導致「熱休克」，或因為某種原因在浴缸內溺亡。中山美穗曾多次登上NHK紅白歌合戰舞台，與南野陽子、淺香唯、工藤靜香被合稱為「偶像四天王」，引領了1980年代末期的偶像潮流。1995年經典純愛電影「情書」裡，她在雪地裡大喊「お元気ですか」（你好嗎？）的絕美身影，更將永存在影迷心中。（看完整報導）
開箱老照片》女權火紀念晚會
長期推動女權運動的民進黨婦女部主任彭婉如，民國85年11月30日深夜獨自在高雄搭乘計程車不幸遇害，震驚社會，使民眾開始意識到台灣女性的危險處境，有些女性夜歸甚至不敢獨自搭乘計程車。婦權團體於同年12月21日聯合發起「女權火，照夜路」行動，當天晚間在中正紀念堂集合出發，遊行到大安森林公園，並在公園守夜到隔日上午6時，約 兩萬餘人參與，宣示要一條平安的回家之路。（看完整報導）
Podcast》高排碳企業也要淨零碳排 中鋼的應對之道
鋼鐵業是高排碳產業之一，中鋼公司身為台灣規模最大的煉鋼廠，也是少數設有高爐的一貫作業鋼鐵廠，為了減碳耗費許多心力。本集節目邀請中鋼公司環保處處長吳一民，分享中鋼在實踐淨零碳排的目標上做了哪些努力？推行淨零策略過程中，在技術和成本上面臨哪些困難與挑戰？身為一般民眾，又該如何一起為環保盡一份心力呢？（收聽Podcast）
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- 早安世界》賴總統結束南太平洋友邦之旅 機場談話揭深化情誼等3收穫2024/12/07 07:06
- 2024/12/06 07:21
- 2024/12/05 07:22
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