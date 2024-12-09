武陵櫻花季防「假登山」 雪霸加強入園查核

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）雪霸國家公園管理處今天表示，配合武陵櫻花季疏運管制，114年1月15日起接受由武陵農場進入登山口之多日行程隊伍申請車輛通行證，並加強入園查核，確保山友住宿山屋營地權益。

雪霸處今天透過新聞稿表示，每年武陵櫻花季期間車輛及人潮眾多，交通部公路局將於114年2月8日至2月23日實施武陵櫻花季疏運管制措施，雪霸處也將配合針對由武陵農場進出之登山隊伍進行車輛管制，並協助退輔會武陵農場發放車輛通行證。

雪霸處指出，由武陵農場進出（含雪山登山口、武陵四秀登山口）且入園天數為1天之單日往返登山隊伍，援往例不發放車輛通行證，請山友搭乘合法大眾交通工具前往；其他核准由武陵農場進入之多日行程登山隊伍，自114年1月15日起接受車輛通行證申請。

多日登山隊伍需取得車輛通行證後，才可開車進入武陵農場並停放於雪山登山口或武陵山莊停車場。過去有少數民眾取巧「假登山、真賞櫻」，申請入園登山，實際並未入住山屋，而是利用核發車輛通行證行賞花之便，雪霸處對此制訂櫻花季期間違規入園申請特別裁處規定，祭出停權（不予許可入園）3年的違規處分。

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根據雪霸處近年查處統計，112年櫻花季有24人被處以停權3年處分；113年櫻花季則有28人遭停權3年。

雪霸處表示，為確保入園登山隊伍住宿山屋營地權益，屆時將在登山口或山屋加強入園查核，山友若無法依照時間入園，應於入園日5天前至入園申請網站自行取消入園，以利釋出名額由候補名單遞補；但因臨時狀況來不及自行取消者，最遲應於入園日透過網站之入園信箱申請。入園許可取消後，原已核發之車輛通行證即作廢不得使用。（編輯：張銘坤）1131209