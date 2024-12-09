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早安世界》敘利亞反抗軍攻進首都大馬士革 阿塞德政權垮台出逃莫斯科

2024/12/9 07:21（12/9 07:40 更新）
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敘利亞反抗軍宣布終結敘利亞總統阿塞德的統治，民眾8日在街頭慶祝。（安納杜魯新聞社）
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敘利亞反抗軍宣布終結阿塞德統治 國家暫由前總理賈拉里管理

敘利亞反抗軍攻入首都大馬士革，8日宣布政府倒台，阿塞德家族近50年統治戛然而止。俄羅斯外交部稱阿塞德下令政權和平轉移後，就辭去總統職務並離開敘利亞。路透社報導，在大約在反抗軍攻占首都時，一架飛機起飛離開，可能已被擊落，而阿塞德疑似在機上。反抗軍領袖喬拉尼表示，敘利亞國家機構將由前總理賈拉里管理，直到完成政權轉移。賈拉里指出，他已與反抗軍領袖聯絡，討論當前過渡時期管理事宜，並談及敘利亞應舉行自由選舉。（看完整報導

敘利亞阿塞德政權為何快速垮台？哪些外國勢力涉入13年內戰？關鍵問答一覽

敘利亞「沙姆解放組織」領導反抗軍打破內戰長期僵局，驟然改變戰爭局勢，8日宣布解放首都大馬士革。紐時報導，反抗軍的閃電攻勢對總統阿塞德政權構成多年來最直接挑戰，並引發人們擔憂，他的專制政府對大片國土失去控制，將會導致混亂。敘利亞內戰情勢瞬息萬變，現況為何？哪些勢力參與作戰？又有哪些外國勢力介入？來龍去脈一次看。（看完整報導

尹錫悅被控內亂罪韓國檢方立案調查 李在明誓言14日一定要彈劾

韓國檢方因應緊急戒嚴事件組成的特別搜查本部本部長8日證實，已收到多件舉報尹錫悅涉及內亂相關案件，正進行調查，並說明若被舉報或提告，依程序上就算以嫌疑人身分被立案，將會針對濫權及內亂罪等兩項罪嫌調查。另外，韓國執政黨國民力量黨魁韓東勳表示，總統尹錫悅即日起將不再處理外交等國政，以降低人民及國際社會疑慮。在野黨共同民主黨黨魁李在明痛批此舉破壞憲政體制，誓言一定要在14日彈劾尹錫悅。（看完整報導

未來一週先回溫再轉冷 14日中部以北探12度

氣象署指出，未來一週先回溫再轉冷，11日之前各地會持續回溫，各地低溫約16至18度，北部高溫約24、25度，中南部26、28度。12日有1波鋒面掠過，接著東北季風或大陸冷氣團增強及影響，開始階梯式降溫，14日冷空氣增強，中部以北平地低溫約12度左右，但水氣偏少，預估高山降雪的機會不大。（看完整報導

邀赴陸觀光、建黨參選 網紅揭中共統戰手法一次看

網紅八炯發布自製「中國統戰紀錄片上集」，邀請曾被中國刻劃為「愛國台灣青年」樣板的陳柏源揭露中國大陸出資收買網紅，使中共滲透台灣網紅圈一事重回討論焦點。回顧今年，6月時YouTuber波特王曾指出，中共透過招待「機加酒」的互惠模式邀請10組台灣網紅到中國旅遊拍片；歌手謝和弦、藝人何以奇還表示收到北京某公司來信，指發布特定內容後將介紹中國的工作機會，並邀請藝人組建「台灣擁和黨」參政。對於中國對台動作頻頻，陸委會表示，針對媒體報導，政府都有掌握並持續密注。（看完整報導

香港民船長和輪遭指曾參與中國軍演 泊台中港2碼頭卸貨12/7駛離

駐台外籍記者何貴森爆料曾參與中國軍演一艘香港註冊民間船隻，周二起停泊在台中港。軍事專欄作家王臻明發文表示，有關單位應該去追查這艘船的船艙裡裝了什麼。台中港務分公司對此說明，這艘長和輪是雜貨輪，於3日晚間停靠台中港14號碼頭卸貨，因為有不同貨主，6日移至106號碼頭卸貨，7日下午駛離台中港，目前正在港外錨泊區下錨，等候天候狀況良好時離開台灣。陸委會回應，政府相關單位已於日前登檢該船，並無發現異常。（看完整報導

中國透過駭客組織「鹽颱風」入侵 美高階官員遭錄音

美國白宮官員7日表示，中國涉嫌透過駭客組織「鹽颱風」竊取通話資料，並表示雖然大量美國人資料可能遭竊，但這次駭客行動的目標具更明顯針對性，「竊聽並錄音的通話集中在非常高階的政治人物身上。」目前駭客活動的範圍和規模都還在調查中。（看完整報導

巴黎聖母院之門敞開 重啟儀式兼容傳統與現代

巴黎聖母院在2019年遭祝融後，在歷經5年修復後，於7日完成重啟儀式。儀式的風格兼容傳統與現代，多個國家的元首與代表紛紛出席，包括烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統當選人川普。法國總統馬克宏表示，5年修復計畫需要前所未有的博愛才得以完成；巴黎教區總主教特別感謝法國古蹟修復專家的無比專業能力，讓表面上看似不可能的事變得可能，並宣布巴黎聖母院之門已敞開。（看完整報導

中山美穗猝逝 經紀公司公布死因：洗澡時意外事故

54歲日本女星中山美穗6日被發現在東京自宅浴缸猝逝，警方為查明死因針對遺體進行詳細調查，結果未發現明顯外傷，判斷並非刑事案件，中山美穗所屬經紀公司8日公布死因是洗澡時發生的意外事故，並表示全體工作人員對突如其來的事件深感悲痛同時，也由衷感謝大家給予的溫暖支持與關懷。（看完整報導

鄧愷威與舊金山巨人簽小聯盟合約 受邀大聯盟春訓

26歲旅美投手鄧愷威11月遭美國職棒舊金山巨人隊指定讓渡，根據巨人隊異動紀錄，巨人隊再與鄧愷威簽下小聯盟合約，並且受邀明年大聯盟春訓。鄧愷威在2019年轉戰巨人隊後，今年在台灣時間3月30日升上大聯盟、成為台灣史上第17人，本季在大聯盟留下4場出賽紀錄，在小聯盟合計出賽25場（14場先發），戰績3勝6敗，防禦率8.66、成績不算理想，於11月遭巨人隊指定讓渡。 （看完整報導

開箱老照片》施純仁見證台灣醫療史

施純仁於1923年出生，1945年二次世界大戰台北大空襲，身為帝國大學醫學生的他，目睹兩名傷兵腦袋卡著子彈，外科醫師卻束手無策的慘況，下定決心走上神經外科的道路。1952年施純仁發表5例開腦瘤病例，是台灣首件正式腦瘤手術報告，為台灣的神經外科發展打下基礎。1983年12月9日，內政部長林洋港頒發獎狀給施純仁，表揚他對爭取國際友誼，提高我國醫學在國際上的地位所做的努力。施純仁從三總退休後，出任第4任衛生署長，任內奠定台灣醫療體系基礎。（看完整報導

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早安世界》尹錫悅彈劾案未過在野黨揚言再提 韓國政局動盪民怨沸騰
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