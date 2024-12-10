台灣小學教師登羅馬藝術展 兒子幫報名圓逐夢之路

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（中央社記者黃雅詩羅馬10日專電）一張入圍羅馬國際藝術展的台灣畫作，背後是一位中年國小教師的藝術逐夢之路。

現職為台中市崇光國小教師的藝術家徐珈惠，從小美術科班出身，雖從事教職近30年，仍難忘創作熱情，常參加國內畫展，包括明年2月將在台中市文化中心舉辦「50贏心」油畫個展。然而外語能力有限的她，過去從未奢想勇闖國際藝術展。

徐珈惠的獨子去年赴美讀書，兒子決心用自己的英語替母親圓夢，幫徐珈惠報名參加12月6到19日在羅馬舉行的國際藝術展（ROME INTERNATIONAL ART FAIR 2024），一舉入圍，讓徐珈惠的作品登上國際舞台。

笑容靦腆、講話羞怯的徐珈惠接受中央社訪問時表示，她從小在父母栽培下學習鋼琴，後因熱愛繪畫，從音樂班「逃往」美術班，國中、高中、大學、研究所一路接受美術科班教育，獲得台中教育大學美術碩士後，在國小擔任教職，不只美術，各種科目都要教。

徐珈惠說，結婚生子後，她多年來生命最大重心是擔任「母親」角色，20多年來雖持續參加國內聯展，但不再像年輕時到處努力衝比賽，直到兒子去年赴美念書，她有更多時間投入創作，兒子看到她這麼努力，也開始上網找國際藝術展資訊，幫她送出作品參賽。

徐珈惠說，小孩獨立後，家人鼓勵她「做回自己」，她此次首度單槍匹馬出國參展，也是第一次來義大利，因語言不通心情相當忐忑，「但我還是想試試看，也想給兒子當示範，兒子在異鄉求學要靠自己一個人，我想讓他知道媽媽也很勇敢。」

徐珈惠自述創作歷程，她的第一個10年是學院寫實派，第二個10年是「半具象、抽象」，她近20年則因修習禪學，創作傾向道法自然。

她表示自己29歲時曾遇到一些事情走不出來，心情跌到谷底，只能用抽象創作描述「說不出口的情緒」，繪畫是她20幾年來的心靈出口，因此她在明年屆齡50歲時，舉辦個展主題訂為「50贏心」，意指有時內在珈鎖打不開，需要時間與歲月去歷練。

徐珈惠感性表示，繪畫可以讓她跟自己對話，用色彩線條表達自我，「創作是一種成長，心鑰之鏡、藝術治癒，我常常獨自一人站在畫布前或欣喜若狂或潸然淚下，或打從心底，靜靜地微微一笑。」

徐珈惠6日抵達羅馬參加藝術展開幕式，她9日前往拜訪駐教廷大使李世明，並參觀使館正在舉辦的「心信相連」人工智慧藝術展。（編輯：高照芬）1131210

台灣藝術家徐珈惠（左）9日前往拜訪駐教廷大使李世明（右），並參觀使館正在舉辦的「心信相連」人工智慧藝術展。（徐珈惠提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 113年12月10日