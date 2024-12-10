0403強震遭落石砸斷 蘇花公路下清水橋新橋月底完工

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）蘇花公路158.6公里處下清水橋，0403地震遭落石砸斷，由日治時期舊橋加寬加固後作為臨時便橋，新橋將於月底完工雙向通車；便橋將部分拆除，明起連續10天全日單線雙向放行。

蘇花公路台9線因0403強震造成多處坍方落石，其中158.6k下清水橋遭落石擊毀，雙向交通中斷4天，所幸平行一側的舊下水橋完好，且結構無損，災後改建、拓寬為便橋，再次肩負通行重責。

公路局在下清水橋原地重建，預計年底恢復雙向通行，隨著工程進度，擴寬的便橋部分會影響新橋範圍，明天起至20日將拆除部分便橋結構，也預告再次重啟的舊橋將功成身退。

公路局東區養護工程分局南澳工務段指出，新下清水橋北上線橋面已完成，為配合南下線施工，必須拆除便橋加寬範圍，預計月底就能雙向通車。

蘇花路廊和仁至崇德段仍在進行邊坡復建工程，維持平日上午10時至10時20分、中午12時至下午1時及下午3時至3時20分，3個時段放行，夜間及假日則不管制。（編輯：陳仁華）1131210