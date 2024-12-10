早安世界》中共台海周邊部署90艘艦艇 規模勝前2次聯合利劍軍演

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中共台海等海域部署90艘艦艇3分之2為軍艦 規模勝前2次聯合利劍軍演

國防部表示，共軍宣布9日至11日，於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，國防部已完成應變中心開設、保持高度戒備，也同步啟動戰備操演，依敵情威脅狀況，結合天候等條件於戰術位置實施演練，是否為對台軍演尚不得而知。學者分析，國軍此次主動公布不僅展現情監偵能量，更可達到偵察嚇阻目的，並降低對台威嚇效力。台灣高階安全官員表示，中國目前在台灣周遭海域和東海及南海，部署近90艘海軍與海警艦艇，當中約3分之2為軍艦。今年中國曾展開2024利劍A與2024利劍B軍演，該名官員指出，這回部署規模較前兩次軍演更大。（看完整報導）

尹錫悅面臨內亂罪調查 韓國法務部限制出境

韓國總統尹錫悅與多名高階官員現因涉嫌觸犯內亂罪受到調查，法務部9日針對總統尹錫悅發布出境限制，以利調查他可能涉及的內亂罪指控。然而執政黨國民力量黨有意讓總理韓悳洙、黨魁韓東勳暫代總統職權，反對派陣營指控這是非法又違憲的「二次政變」。對於韓國特種部隊在尹錫悅宣布戒嚴後突襲國會，部隊指揮官金炫兌表示，當時他被下令阻擋議員進到議事堂表決撤銷戒嚴令，願為此負起全責，但自認也是受害者。（看完整報導）

敘利亞阿塞德政權垮台 分析：西方經濟制裁、石油命脈被斷成致命傷

執政超過半世紀的敘利亞阿塞德政權8日快速垮台，過去從北非到中東穆斯林國家陸續推翻霸權者，政局繼續由強人把持，陷入紊亂。區域國家憂心敘利亞民兵團體欠缺國政領導將面臨權力真空，不排除演變為第二個利比亞。路透社報導，阿塞德垮台使伊朗和俄羅斯藉以在阿拉伯世界發揮影響力的一大堡壘灰飛煙滅，堪稱中東數個世代以來最重大轉折點之一。（看完整報導）

11日前各地回溫 14日起大陸冷氣團報到北部低溫探11度

氣象署表示，至11日白天各地逐漸回溫，平地低溫約14至19度，高溫部分，北部22至25度，中南部27、28度，要留意日夜溫差。11日晚間起東北季風增強、14日起大陸冷氣團南下，各地漸進式降溫，預估最冷是15至16日清晨，北部平地低溫約攝氏11、12度，竹苗可能有10度以下低溫。（看完整報導）

財部：全年出口規模上看4744億美元 將創歷史次高

財政部9日公布最新海關進出口貿易初步統計，11月出口金額410.9億美元、年增9.7%；進口金額331.6億美元、年增19.8%。出、進口互抵後，11月出超79.2億美元。累計前11月出口4315億美元、年增9.9%，進口3571.3億美元、年增10.6%，規模值雙創歷年同期次高。財政部表示，受惠AI商機及國內半導體領導廠商兼具產能、製程等優勢，預估全年出口規模將介於4732億至4744億美元，創歷史次高，成長率則將落在9.4%至9.7%。（看完整報導）

Uber Eats併foodpanda案明年3月21日前出爐 公平會將重估市占率

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業受外界高度矚目，公平會9日表示，此案結合後市場集中度增高、具有限制競爭疑慮，為社會關注的重大案件，決定延長審議，並將重新界定市場及估算市占率，結果最遲將於明年3月21日前出爐。（看完整報導）

張忠謀自傳發表會揭生涯內幕 2009年變相裁員事件為退休前最後危機

台積電創辦人張忠謀開創晶圓代工商業模式，而台積電現今已是眾人口中的「護國神山」。張忠謀9日出席自傳新書發表會，親自導讀說明過去經歷的危機與轉機，他回顧2009年台積電變相裁員事件，是他2018年自台積電退休前經歷的最後一次危機。前總統蔡英文出席新書發表會時致詞表示，發展人工智慧少不了台灣晶片，在張忠謀的領導下讓台灣半導體供應鏈本土化，也帶動台灣護國群山的造山運動。（看完整報導）

陸配前議員遭解職 史雪燕擬提行政救濟

遭內政部以違反國籍法解除議員公職的前南投縣議員史雪燕9日說，當年合法入籍且沒被要求放棄中華人民共和國籍，現在卻為台灣民眾黨員李貞秀爭議受波及，一定提行政救濟。至於目前是否仍保有中華人民共和國籍，史雪燕只說當初是配合內政部移民署要求放棄中國大陸戶籍，之後才拿到台灣身分證、護照與台胞證，跟台灣民眾一樣入境中國大陸要用台胞證。（看完整報導）

榮耀號故障台灣旅客滯留沖繩 郵輪公司安排10日包機

郵輪地中海榮耀號4日搭載4341名旅客從基隆港出發，前往日本沖繩展開5天4夜航程，原定中途停靠宮古島、那霸及石垣島，8日上午返回基隆港，現因引擎故障滯留那霸。船上1800餘名台灣旅客，部分已自行搭機返台；郵輪公司表示已安排10日包機航班，有信心在11日讓所有旅客搭機返台。（看完整報導）

圍棋名將許皓鋐本季國內職業賽全數奪冠 2000年後台灣棋壇第一人

台灣圍棋名將許皓鋐9日在棋王賽第5局以中盤勝擊敗陳祈睿，不僅完成3連霸，更達成本季8個國內職業賽全數奪冠「完全制霸」，成為2000年後台灣棋壇首名「完全制霸」棋士，累計獎金逼近新台幣700萬元。許皓鋐透露希望再加強整體內容，並在世界賽突破自我。（看完整報導）

開箱老照片》旅日棒球名投手莊勝雄

莊勝雄有「鐵臂投手」之稱，就讀台中明德高中時嶄露頭角，1983年在洲際盃幫助台灣擊敗「紅色閃電」古巴，是台灣棒球史上首位在國際賽擊退古巴的投手。1984年洛杉磯奧運，莊勝雄與南韓的宣銅烈對決，力撐10.1局無失分，最後中華隊以3比0擊敗南韓，贏得我國史上首面棒球奧運獎牌。1985年1月莊勝雄加入日本職棒羅德隊，立下無數戰功，至1996年脫下戰袍展開教練生涯。（看完整報導）

Podcast》「台灣是台灣人的台灣」 楊双子「臺灣漫遊錄」尋找身分認同

作家楊双子以「臺灣漫遊錄」榮獲美國國家圖書獎翻譯文學類大獎，成為台灣第一位獲得這個獎項的作家。頒獎典禮上，她引用蔡培火的名句「台灣是台灣人的台灣」，觸動人心。本集將帶領聽眾一同走進楊双子的創作之路，從她的成長經歷如何影響她對創作的熱忱，到「臺灣漫遊錄」的故事背景與靈感來源及未來的寫作計劃，一一為聽眾揭曉。（收聽Podcast）

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