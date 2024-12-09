讚張忠謀領導力 蔡英文：帶動台灣護國群山造山運動

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（中央社記者吳家豪台北9日電）前總統蔡英文今天出席台積電創辦人張忠謀自傳全集新書發表會，她表示，發展人工智慧（AI）少不了台灣晶片，在張忠謀的領導下，讓台灣半導體供應鏈本土化，也帶動台灣護國群山的造山運動，讓台灣半導體產業在最關鍵的時刻發揮影響力。

蔡英文致詞時笑說，她很少看到有人這樣出書，尤其是自傳，先出版上冊，等了26年再出版下冊，然而這26年的等待是值得的。

她指出，認識張忠謀這麼多年，一直以為張忠謀以英文為主，中文屬於社交語言，看完自傳後，卻發現張忠謀中文比她想像更好，也佩服張忠謀中英文運用自如的功力，在年少時不論中文或英文著作都下過工夫，也看到年輕人在變動年代和不同文化中成長該如何面對。

蔡英文說，比起政治人物，張忠謀講話更直接，沒有什麼修飾言詞，張忠謀在自傳中不太使用形容詞，唯一用超多形容詞的內容，是稱讚他夫人張淑芬。

蔡英文說，張忠謀曾6度以領袖代表身分出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，每次都會問清楚任務是什麼，回來後明確說明達成任務的情形。去年是張忠謀最後一次接受領袖代表任務，對發言稿的要求很高，基於前幾次經驗，她請幕僚早點開始準備致詞稿。

蔡英文提到，因為是最後一次，她還親自參與發言稿撰寫，修改很多內容，但是到張忠謀手上還是不滿意，被退稿了，「他（張忠謀）不知道我參與其中，不然他會對我客氣一點」，不過這就是張忠謀的態度，對講出去的話、做的每一件事情都很要求。

台積電創辦人張忠謀（圖）自傳新書發表會9日下午在台北遠東香格里拉舉行，張忠謀登台親自為與會者導讀。中央社記者王飛華攝 113日12年9日

蔡英文提到，因為張忠謀的高標準，才能讓台積電的創新商業模式領先全球，張忠謀曾多次提到「經驗曲線」，也就是隨著經驗累積，效率提升和成本降低的機會越多。

蔡英文說，現在的世界，正在以前所未有的速度快速轉動，發展AI少不了台灣晶片，幸好在張忠謀的領導下，讓台灣半導體供應鏈本土化，也帶動台灣護國群山的造山運動，讓台灣半導體產業在最關鍵的時刻發揮影響力。

蔡英文表示，20年前地緣政治情勢不太一樣，當時政府考慮是否開放赴中國設立8吋晶圓廠，當時8吋晶圓廠是台灣半導體主力，台積電是龍頭企業，擁有全世界最精良技術，政府決定必須等到12吋晶圓量產，才能開放8吋晶圓廠赴中，並且要有完整配套措施。

她說，張忠謀當時對於如何保持台灣晶圓廠技術領先，應該已經有想法，一切配合政策。在政府相關政策公布2年後，台積電在中國的8吋晶圓廠才開始生產，這個關鍵決策讓台積電先進製程根留台灣，因為張忠謀的遠見與宏觀，讓台灣半導體產業成為世界級產業。

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蔡英文指出，張忠謀這本自傳很厚，但是真的很精彩，可以看到站在護國神山山頂上的人，面對台灣和世界的時候如何思考，如何替這麼大的公司做決策。

蔡英文說，前陣子看到張淑芬受訪提到，和張忠謀2人現在都很宅，這個答案蠻有現代感，「因為我卸任之後也很宅」，希望可以與張忠謀和張淑芬相約一起喝咖啡、吃飯或聊天，也希望能向張忠謀學習寫自傳。（編輯：潘羿菁）1131209