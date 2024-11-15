張忠謀：台積電亞利桑那州廠進度好 不會有完工典禮

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（中央社記者張建中台北15日電）台積電創辦人張忠謀今天出席台大創校96年校慶，他受訪時表示，台積電亞利桑那州廠進度很好，大概不會有完工典禮。

台積電美國亞利桑那州第1座晶圓廠即將於2025年初開始量產，先前傳出台積電將於12月舉辦完工典禮，近日又傳出暫緩舉辦典禮。

張忠謀今天出席台大創校96年校慶，他在會前受訪時說，台積電亞利桑那州廠進度很好。至於完工典禮，他表示，大概不會有完工典禮。

國立台灣大學今天在校總區綜合體育館舉行創校96年校慶慶祝大會，會中頒授名譽博士學位予富邦集團董事長蔡明忠，同時表揚10位傑出校友，以及頒發學生社會奉獻特別獎等獎項。（編輯：林家嫻）1131115