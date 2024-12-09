張忠謀：目前英特爾營運挑戰是難題 他們沒來諮詢我

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）近年英特爾營運遇挑戰，日前執行長季辛格更是黯然下台。台積電創辦人張忠謀今天表示，他無論在個人立場和公司立場，都是把英特爾當成好朋友，目前英特爾營運挑戰是一個難題，如果英特爾董事會有策略，只是現在不講，正在尋找可以執行的執行長，「問題比較簡單」。

至於英特爾是否有向張忠謀諮詢意見，張忠謀表示，「他們沒有來諮詢我，也不會諮詢我，我不要他們諮詢，我也不會讓他們諮詢」。

天下文化今天舉辦張忠謀自傳新書發表會，張忠謀受邀分享新書並參與座談，談到怎麼看英特爾目前面臨的營運危機與挑戰，張忠謀表示，他無論在個人立場和公司立場，都是把英特爾（Intel）當成好朋友，

張忠謀說，當時他與英特爾創辦人包括羅伯特諾伊斯（Robert N. Noyce）、戈登摩爾（Gordon Moore）等第一代半導體人，常常開完技術會議後，晚上去喝啤酒、吃飯、唱歌，再回旅館。

張忠謀也說，他自己和後來英特爾幾位執行長，成為很好朋友，但與最近的執行長季辛格（Pat Gelsinger），感覺「比較敵對」，「可是他現在已經走路了」。

對於英特爾未來營運方向，張忠謀表示，到底英特爾是該找新的策略、還是新的執行長，目前看來兩者都沒有。他認為，英特爾目前狀況是一個難題。

他說，4年前英特爾董事會對未來策略沒有定見，那時候的董事會找尋執行長，「看誰講的好」，季辛格口才不錯，於是英特爾就採取季辛格的策略，張忠謀說，「我覺得很不好」。

張忠謀表示，若英特爾董事會有策略，只是現在不講，正在尋找可以執行的執行長，「問題比較簡單」。

張忠謀說，他自己也不知道為什麼季辛格「被離職了」。張忠謀分析，季辛格的策略是要做晶圓代工，儘管英特爾對AI也有策略，但季辛格比較注重晶圓代工。張忠謀說，現在英特爾注重人工智慧AI，「要看董事會怎麼想」。（編輯：潘羿菁）1131209