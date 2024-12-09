本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

黃仁勳若允任台積電執行長 張忠謀：要過的關也不少

2024/12/9 17:49（12/9 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電創辦人張忠謀（圖）自傳新書發表會9日下午在台北遠東香格里拉舉行，張忠謀登台親自為與會者導讀。中央社記者王飛華攝 113年12月9日
台積電創辦人張忠謀（圖）自傳新書發表會9日下午在台北遠東香格里拉舉行，張忠謀登台親自為與會者導讀。中央社記者王飛華攝 113年12月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台積電創辦人張忠謀今天表示，他很佩服輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的品格、視野、專業，並認為黃仁勳當時持有輝達的技術股，可能是婉拒出任台積電執行長的變數，且若答應，要過的關也不少。

天下文化今天下午舉辦「張忠謀自傳」新書發表會，張忠謀受邀分享新書並參與座談，談到輝達執行長黃仁勳，張忠謀表示，與黃仁勳相識已10多年，他很佩服黃仁勳的品格、視野、專業。

張忠謀說，黃仁勳是屬於第二代半導體人的代表，第二代半導體人主要從事電腦科學（Computer science）與設計，他說，2013年曾徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電執行長（CEO），卻遭黃仁勳2度以「我已有工作」婉拒。

張忠謀表示，最近有與黃仁勳再談過這個經歷，也徵詢過黃仁勳的同意，把相關經歷放在自傳中。黃仁勳有問及魏哲家會不會在乎，張忠謀回說，不會。

張忠謀今天在座談中提到，若黃仁勳當時答應擔任台積電執行長，「要過的關也不少」，包括黃仁勳可能有輝達部分屬於技術股的股權，若要當台積電執行長，「是有責任的」。

他說，若黃仁勳要當台積電執行長，台積電不能讓黃仁勳保留輝達技術股，張忠謀說，自己沒有重要客戶股票，即使黃仁勳當時可以離開輝達，也不能讓他保留，「對大家公平」。張忠謀認為，黃仁勳也知道，所以第一次接觸就說不要再走下去。（編輯：林興盟）1131209

#黃仁勳
#台積電
#張忠謀
#輝達
黃仁勳
黃仁勳熱潮襲捲越南 總理親頒首富科學獎越南與輝達簽協議 成立人工智慧研發與數據中心
張忠謀
17歲被父親打碎作家夢 張忠謀寫自傳圓夢三星曾提議與台積電合作 張忠謀：至今仍認為不太好
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
17歲被父親打碎作家夢 張忠謀寫自傳圓夢
106
更多編輯台推薦新聞：