黃仁勳若允任台積電執行長 張忠謀：要過的關也不少

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台積電創辦人張忠謀今天表示，他很佩服輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的品格、視野、專業，並認為黃仁勳當時持有輝達的技術股，可能是婉拒出任台積電執行長的變數，且若答應，要過的關也不少。

天下文化今天下午舉辦「張忠謀自傳」新書發表會，張忠謀受邀分享新書並參與座談，談到輝達執行長黃仁勳，張忠謀表示，與黃仁勳相識已10多年，他很佩服黃仁勳的品格、視野、專業。

張忠謀說，黃仁勳是屬於第二代半導體人的代表，第二代半導體人主要從事電腦科學（Computer science）與設計，他說，2013年曾徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電執行長（CEO），卻遭黃仁勳2度以「我已有工作」婉拒。

張忠謀表示，最近有與黃仁勳再談過這個經歷，也徵詢過黃仁勳的同意，把相關經歷放在自傳中。黃仁勳有問及魏哲家會不會在乎，張忠謀回說，不會。

張忠謀今天在座談中提到，若黃仁勳當時答應擔任台積電執行長，「要過的關也不少」，包括黃仁勳可能有輝達部分屬於技術股的股權，若要當台積電執行長，「是有責任的」。

他說，若黃仁勳要當台積電執行長，台積電不能讓黃仁勳保留輝達技術股，張忠謀說，自己沒有重要客戶股票，即使黃仁勳當時可以離開輝達，也不能讓他保留，「對大家公平」。張忠謀認為，黃仁勳也知道，所以第一次接觸就說不要再走下去。（編輯：林興盟）1131209