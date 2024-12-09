張忠謀隔26年出自傳下冊 台灣科技業巨頭齊聚致意

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（中央社記者張建中台北9日電）台積電創辦人張忠謀歷時6年完成自傳下冊，今天舉行新書發表會，不僅前總統蔡英文現身站台，包括台積電董事長暨總裁魏哲家、廣達董事長林百里、宏碁董事長陳俊聖和國巨董事長陳泰銘等人，都到場致意。

距離自傳上冊出版相隔26年，張忠謀自傳下冊今年11月29日上市，今天舉辦新書發表會。現場擠滿媒體，活動開始前2小時，就有媒體到場排隊等候進場。

張忠謀今天在夫人張淑芬陪同下，與蔡英文一同進入會場。蔡英文致詞時說，很少看到有人這樣出書，尤其是自傳，先出版了上冊，讓大家等了26年，再完成下冊；不管是張忠謀傳奇的一生或台積電股票，等26年都是值得的，是台灣的福氣。

蔡英文回憶，她與張忠謀從不認識到有些摩擦，到後來一起完成一些任務，能夠與人生充滿歷練、經驗和智慧的人互動學習，是她從政生涯非常重要篇章、真的非常感激，尤其張忠謀願意6次出任領袖代表參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議。

魏哲家親自率領包括資深副總經理何麗梅、財務長黃仁昭、資深副總經理暨副共同營運長侯永清、企業策略發展資深副總經理林錦坤等多名台積電主管到場，台積電前資深副總經理林坤禧和王建光也都出席發表會。

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受邀出席包括林百里、陳俊聖、陳泰銘、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、欣陸投控董事長殷琪、前科技部長陳良基、威盛董事長陳文琦、宏達電董事長王雪紅、嵩全董事長宋學仁和聯華神通集團董事長苗豐強等人。

台積電前企業訊息處資深處長孫又文特地自美國回台參加活動，她受訪時說，張忠謀自傳書中有很多經營哲學，更首次真誠呈現期間遭遇過的挫折、失敗，但他不畏挫敗，朝要做到世界之顛的目標前進，是年輕人學習的榜樣。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1131209