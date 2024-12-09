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張忠謀自傳發表會揭生涯內幕 2009年變相裁員事件為退休前最後危機

2024/12/9 19:36（12/9 19:55 更新）
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台積電創辦人張忠謀（前中）自傳全集新書發表會9日下午在台北遠東香格里拉舉行，張忠謀和與會來賓握手致意。中央社記者王飛華攝 113年12月9日
台積電創辦人張忠謀（前中）自傳全集新書發表會9日下午在台北遠東香格里拉舉行，張忠謀和與會來賓握手致意。中央社記者王飛華攝 113年12月9日
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（中央社記者張建中台北9日電）台積電創辦人張忠謀開創晶圓代工商業模式，而台積電現今已是眾人口中的「護國神山」。張忠謀過去經歷過許多危機與轉機，他回顧2009年台積電變相裁員事件，是他2018年自台積電退休前經歷的最後一次危機。

張忠謀今天出席自傳新書發表會，親自導讀說明過去經歷的危機與轉機。張忠謀說，1948年他17歲時，父親打消他的作家夢，是他的危機；不過在1949年去讀理工，是他的轉機。

張忠謀表示，1955年麻省理工學院（MIT）機械系博士資格落榜，是他的危機，同時也是轉機，因為決定放棄轉校，找工作，並決定放棄機械工作，進入半導體業。

張忠謀指出，他於1958年進入德儀，初試啼聲，並於1964年僅33歲，自工程師一躍為總經理，1972年升任德儀全球半導體集團總經理。

他表示，1978至1983年在德儀走下坡路，但仍癡望東山再起，於1983年決定從德儀辭職。1984到1985年「誤任」通用器材公司總經理，張忠謀說，因為沒想清楚，所以稱為「誤任」，通用器材實際上是要可把公司美化再賣出去的人。

張忠謀指出，1985年來台灣，赴命運的約會，但他搞錯了約會地點，以為是工研院。1988年工研院改革大部分失敗，辭去工研院院長職務。隨後於1989年與飛利浦爭奪台積電經營權，1992年贏得勝利。

張忠謀說，2009年台積電發生「變相裁員」事件。在事件解決後，台積電成立業務發展部，確定營收8%為研發費用，並大幅增加資本支出，迎來蘋果（Apple）訂單。

他表示，確定營收8%為研發費用是很好的決定，今年台積電營收約700億美元，研發費用約56億美元，比政府研發費用還高，也比任何半導體製造公司都要高。

張忠謀指出，台積電2012年在28奈米製程領先晶圓代工業，2018年在7奈米製程領先全球世界半導體業，並自台積電退休，對他也是轉機，可以寫自傳。張忠謀自傳下冊於今年11月29日上市。（編輯：楊蘭軒）1131209

張忠謀自傳全集（上下冊）
張忠謀自傳全集（上下冊）
  • 作者｜張忠謀
  • 出版社｜天下文化
  • 出版日期｜2024/11/29
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