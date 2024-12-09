三星曾提議與台積電合作 張忠謀：至今仍認為不太好
2024/12/9 17:20（12/9 17:43 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台積電創辦人張忠謀今天表示，他現在仍認為，台積電若與三星合作，「還是不太好」，三星在技術上有些問題，但不是策略問題，不過韓國目前混亂的狀況，「對公司經營來說，絕對不會有幫助」。
天下文化今天舉辦張忠謀自傳新書發表會，張忠謀受邀導讀分享新書並參與座談，談到台積電與三星（Samsung）之間的互動，張忠謀表示，他現在仍認為，台積電若與三星合作，「也是不太好」。
談到三星目前的處境，張忠謀指出，三星似乎在技術上面臨一些問題，但不是策略方面的問題，不過韓國目前混亂的狀況，「對公司經營來說，絕對不會有幫助」。
張忠謀在自傳中提到，1989年1月時任三星董事長李健熙曾與他見面，李健熙當時表示，台灣發展記憶體產業有困難，若要發展，最好的方式是跟三星合作。張忠謀在「記憶體夢碎」篇章中提到，「不知道的魔鬼，也許比知道的更險惡」，以此作為註解。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1131209
張忠謀自傳全集（上下冊）
- 作者｜張忠謀
- 出版社｜天下文化
- 出版日期｜2024/11/29
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