張忠謀自傳12/9新書發表會 邀蔡英文、魏哲家出席

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（中央社記者張建中新竹6日電）台積電創辦人張忠謀自傳下冊於11月29日上市，出版的天下文化預計12月9日舉辦新書發表會，由張忠謀親自新書導讀分享，包括前總統蔡英文、台積電董事長暨總裁魏哲家和廣達董事長林百里等產業巨頭都受邀出席。

根據天下文化公布活動內容，蔡英文受邀出席張忠謀自傳新書發表會力挺。在蔡英文擔任總統期間，張忠謀曾6度代表蔡英文擔任領袖代表，出席APEC經濟領袖會議，蔡英文也頒授張忠謀「中山勳章」。

張忠謀妻子台積電慈善基金會董事長張淑芬以及魏哲家、林百里、欣陸控股董事長殷琪、台積電董事暨台積電文教基將會董事長曾繁城、威盛董事長陳文琦、宏達電董事長王雪紅、力積電董事長黃崇仁等多名企業家也受邀出席發表會。

其餘包括前科技部長陳良基、國巨董事長陳泰銘、艾森豪獎金基金會董事長張孝威、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、義美集團董事長高志尚、摩根大通集團亞太區副主席錢國維、聯華神通集團董事長苗豐強和嵩全股份有限公司董事長宋學仁等人，也將出席力挺張忠謀新書。

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張忠謀自傳下冊內容主要涵蓋他在1964年至2018年期間共54年經歷，包括張忠謀個人的中年歷練、德儀生涯以及創辦台積電的策略與布局，讓外界一窺台積電如何成為世界上最重要的半導體公司。

張淑芬先前出席公開活動時曾透露，張忠謀自傳下冊斷斷續續寫了6年，對於張忠謀將自美國來台灣形容是赴了「與命運的約會」，她覺得寫得很好，張忠謀來到台灣，的確「改變了我們的命運」。（編輯：林淑媛）1131206