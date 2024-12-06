英特爾任命2業界老將加入董事會 續尋執行長

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（中央社加州聖克拉拉5日綜合外電報導）英特爾公司（Intel）今天任命2名晶片產業老將加入董事會，這家艱苦奮鬥的半導體大廠在執行長季辛格閃電退休後，正尋求新的掌舵者，試圖重拾失去的榮耀。

路透社報導，英特爾表示，半導體生產設備製造商艾司摩爾公司（ASML）前執行長麥瑞斯（Eric Meurice），以及微晶科技公司（Microchip Technology）臨時執行長桑吉（Steve Sanghi）加入董事會，兩人之前都曾在英特爾工作。

英特爾在製造先進晶片方面一直苦苦追趕競爭對手，明顯在人工智慧（AI）晶片設計上落後於輝達公司（Nvidia），在製造更小、效率更高的半導體上也落後於台積電。

本月2日宣布卸下執行長一職的季辛格（Pat Gelsinger）原被賦予恢復英特爾在晶片生產方面優勢的重責，但他投入巨資押注代工製造，導致公司市值大幅縮減為不到輝達的1/30。

路透社3日報導，英特爾已開始評估由一些公司外部人士擔任執行長，包括前董事陳立武（Lip-Bu Tan）。

英特爾臨時共同執行長暨財務長辛斯納（David Zinsner）本週稍早指出，英特爾的下一任執行長將兼具製造專業知識和產品方面的經驗。

麥瑞斯在2004年至2013年執掌艾司摩爾，並曾效力於湯姆笙公司（Thomson SA.）、戴爾公司（Dell）和ITT Semiconductors。他在1984年至1989年於英特爾工作。

艾司摩爾的極紫外光微影設備在製造更小、速度更快的晶片方面具有關鍵作用。英特爾延遲採用這些設備，導致它落後台積電數年時間。

桑吉現為微晶科技董事長，於1991年至2021年擔任執行長，又於今年11月再次出任臨時執行長。根據商務社群網站領英（LinkedIn）資料，他在1978年至1988年於英特爾服務。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1131206