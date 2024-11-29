張忠謀自揭 曾邀英特爾前董事長任台積電獨董遭拒

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（中央社記者張建中新竹29日電）英特爾（Intel）是台積電客戶，又與台積電競逐晶圓代工市場，競合關係近年備受市場關注。台積電創辦人張忠謀在自傳中透露，他曾在2008年邀請英特爾前董事長巴瑞特擔任台積電獨立董事，卻遭到婉拒。

張忠謀自傳下冊今天上市，他在書中提到，台積電計劃於2009年增加1名獨立董事，他在2008年底恰巧遇見當時英特爾總裁歐德寧（Paul Otellini），就問有沒有適當的人可以推薦。

張忠謀說明，當時台積電與英特爾互認對方為友好的同業，且英特爾還是台積電的客戶。他指出，歐德寧推薦當時即將退休的英特爾董事長巴瑞特（Craig Barrett）。

當張忠謀打電話給巴瑞特，他回答有興趣，但一切得等他正式退休。過了幾天，張忠謀接到巴瑞特的電子郵件說，他的一生事業幾乎都在英特爾，相信將來有一天，英特爾與台積電會互相競爭，因此決定婉謝張忠謀的邀請。這是張忠謀多年聘台積電董事會獨董的過程中，唯一被婉拒的一次。（編輯：張良知）1131129