張忠謀揭合作蘋果歷程 郭台銘牽線台積電靠研發奪單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台積電創辦人張忠謀在自傳下冊揭露台積電與蘋果（Apple）合作過程，他指出，妻子張淑芬表弟、鴻海創辦人郭台銘牽線，帶著蘋果高層傑夫‧威廉斯敲門。儘管中途有英特爾和三星等變數，台積電依靠研發實力迎刃而解，並獲蘋果評價是最好夥伴之一。

張忠謀自傳下冊今天上市，書中談到台積電與蘋果的合作歷程。張忠謀說，台積電從2007年後，就視蘋果為潛在的大客戶，不過蘋果以創新成名外，也是一個非常保密的公司，當時台積電就聽聞蘋果開始設計自用的積體電路，而且找韓國三星電子代工。

張忠謀回憶道，當時蘋果打開智慧型手機市場不久，三星也宣布進軍智慧型手機市場，他認為台積電的機會來了，但仍找不到進蘋果的門。

張忠謀以「晚餐桌上的不速之客」篇章談到，2010年11月9日，妻子張淑芬說，郭台銘來電，晚上會帶蘋果副總到家吃飯。

張忠謀說，郭台銘是張淑芬的表弟，彼此有親戚間往來，鴻海是蘋果的主要裝配商，張忠謀一聽到張淑芬的話，就知道蘋果來敲門了，結果郭台銘帶來的是蘋果營運長傑夫‧威廉斯（Jeff Williams）。

張忠謀說，傑夫單刀直入，希望台積電替蘋果生產蘋果自己設計的邏輯晶片，傑夫也提出讓台積電享有40%毛利率的誘因。

隔日，傑夫就與台積電高階主管密集開會，隨後派遣設計、技術與採購人員儘早來台與台積電密切溝通；2010年12月中旬，蘋果和台積電雙方主要人員在新竹進行2天的密集討論，開展了台積電與蘋果的合作關係。

不過張忠謀提到，2011年3月，英特爾高層與蘋果庫克（Tim Cook）聯絡，要求蘋果考慮英特爾代工，聽聞庫克有意答應，蘋果和台積電也「暫停協商」。

張忠謀在當年4月上旬，親赴蘋果總部與庫克會面，庫克跟張忠謀說，不必擔心，並暗示英特爾「不擅做代工」。5月，台積電和蘋果雙方恢復協商。

張忠謀說，多年後英特爾高層提及沒接到蘋果生意是個大錯誤，張忠謀認為，不肯接受客戶能接受的價格，就等於「不擅做代工」，台積電的本領就是在客戶能接受的價格中，賺取合理利潤。

在書中，張忠謀回憶道，台積電為蘋果開發20奈米製程成功，儘管蘋果後來先向三星採購16奈米晶圓，但台積電順利供應16奈米製程後，蘋果也向台積電採購16奈米晶圓。

張忠謀說，台積電在這過程中學到新做法，也就是同時開發下一個半節點和下一個節點，每年增加的研發經費和茁壯的研發團隊，有非常大的幫助。

張忠謀說，2018年退休後，鮮少與蘋果接觸，今年2月，蘋果營運長傑夫專程來找他，距離2010年的「不速之客」，已有13年多。

兩人享用辦公室樓上餐廳提供的廣東點心，傑夫向張忠謀說道，台積電是蘋果非常少數的最好夥伴之一，張忠謀備感窩心。（編輯：張均懋）1131129