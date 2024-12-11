林業署轄管國有林獲國際驗證 比例亞洲國家最高

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）推動森林永續經營，農業部林業署導入國際FSC森林管理委員會驗證制度，歷經5年，8個分署轄管的國有林終於全區獲得驗證，認證林地面積近160萬公頃，驗證比例創亞洲國家最高。

農業部林業及自然保育署今天召開成果發表記者會，宣布國有林終於全區獲得驗證，開啟台灣森林永續經營嶄新扉頁。

林業及自然保育署長林華慶表示，台灣曾經有超過99%的木材仰賴進口，其中至少有3成來自熱帶國家的天然林，但台灣自己其實有為數不少面積的人工林，只要善加經營，提升國產木材自給率，就能減少對熱帶天然林的依賴，也能降低木材越洋運輸的能源消耗與碳排放。

林業署推動森林永續經營，在前農委會主委曹啟鴻的政策下，從民國107年起積極導入國際FSC森林管理委員會驗證制度，從FSC制定的10項原則及70項準則規範著手，確保在環境永續的基礎上展開林業生產，包含各項森林施業均進行事前評估與事後監測，避免對當地生態環境造成不可回復衝擊，同時須尊重在地原住民文化與利益、保障勞工權益等。

林業署表示，歷經5年時間，所屬8個地區分署轄管的國有林終於全區獲得驗證，認證林地面積近160萬公頃，占台灣森林面積71.5%，驗證比例創下亞洲國家最高。

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林華慶表示，國有林全區FSCTM森林驗證是台灣新林業的開端，林業署以此為基石已展開多項包含木材與非木材生產的森林永續經營新策略，除持續推動符合FSC規範林業生產，更輔導獎勵私有林參與驗證，推展國產木構規格材及全材利用，另外也推動竹產業活化，拓展林下經濟、非木質產品高值化利用及森林療癒等，以促進多元森林產業的發展。

林華慶也說，未來除了鼓勵大眾購買台灣木材與FSC標章林產品，也將積極推動國產材課桌椅進入校園，發展國中小木育，讓減碳、永續人工林經營理念向下扎根、融入生活。（編輯：陳政偉）1131211