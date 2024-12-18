文化大學發生持刀傷人案 校外學生攻擊在校生

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（中央社記者許秩維台北18日電）文化大學今天傍晚發生持刀傷人案，文大校方證實，文大學生遭校外學生持刀攻擊而受傷，學校已進行校方通報並聯繫家長，警方已介入調查。

聯合報即時報導，文化大學旁今天傍晚傳出持刀傷人案，兩名19歲男子分別左手受刀傷，救護人員獲報後已將2人送醫治療，初步了解，醒吾科大男學生攻擊文化大學男學生，案發原因及過程仍待釐清警方已介入調查。

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中國文化大學校方晚間告訴中央社記者，該校外學生疑似和文大學生在社群上發生衝突，因而到文大後門找文大生，警衛發現後就通知教官前來處理，後來校外學生持刀攻擊文大生，警衛和路過的學生趕緊上前制止並拉住對方。

文大校方提到，文大學生並未持有刀，而是被校外學生攻擊受傷，當時意識還算清醒，學校已於第一時間進行校安通報，並通知學生家長，警方已介入處理。（編輯：李亨山）1131218