無人機干擾航班起降 朝野立委籲強化防制

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）朝野立委今天指出，桃園機場、松山機場、馬祖機場都曾發生過無人機干擾航班起降，現有防制系統不足，提案要求強化。

立法院交通委員會今天審查114年度民航局、民航作業基金以及桃園國際機場預算。民進黨立委林俊憲指出，今年7月，馬祖南竿機場見中國無人機干擾，導致2航班延誤，但目前民航局轄下僅松山機場、高雄機場建置無人機防制偵測系統，顯見航空站防制無人機系統不足，尤其南竿機場地理位置特殊，恐有國防安全之虞。

另外，林俊憲提到，今年9月，國外電腦駭客組織攻擊國內政府機構網站，造成松山機場官網流量過大，雖無影響旅客及航班起降，仍足見松山機場成受攻擊對象。

林俊憲建議，民航局應就各航空站規劃建置無人機防制系統、防禦國際網路攻擊，向交通委員會報告。

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國民黨立委魯明哲說，根據監察院調查報告，桃園機場在民國108年到112年5月，共有7次因無人機侵擾造成跑道暫停起降，桃機公司委託中科院建置偵防系統，因國際戰事影響而缺料，第2期裝備架設進度遲緩，待檢討改善。

另就112年6月已完成的第1期偵防系統，松山機場與桃園機場已能偵測無人機飛行軌跡及操作人位置，但區域聯防查處人員趕赴現場時，操作人多已離開，查獲率仍低。魯明哲要求，民航局應就提升無人機偵防系統查獲率，向交通委員會報告。（編輯：張雅淨）1131219