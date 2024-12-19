日本大阪關西世博114年登場 一卡通推出系列票卡

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（中央社記者余曉涵台北19日電）日本大阪關西世博將在明年登場，一卡通今天宣布將推出大阪關西世博一卡通系列票卡，不只希望讓日本民眾更深入認識一卡通外，台灣旅客購買系列票卡還能有多重旅遊優惠。

大阪關西世博將於明年4月13日至10月13日舉辦，場地在大阪灣海濱的人工島「夢洲」，約有160個國家和地區參展，可望吸引約2800萬人次到場參與，帶來2兆日圓（約新台幣4300億元）的經濟效益。

一卡通票證公司今天舉辦記者會宣布，推出大阪關西世博官方授權的限量大阪關西世博一卡通系列，20日起在全台3大超商及MOMO購物網開放預購。

2025年日本世界博覽會海外傳播部長吉村佐知子說，世博主題將圍繞在生命2個字上頭，將有來自世界各地的參展者來呈現場館，希望旅客可以引頸期盼，這次跟一卡通合作推出的系列票卡，希望可以吸引更多台灣旅客赴世博。

一卡通公司董事長廖泰翔說，這次和大阪關西世博合作，為台日間的金融與旅遊生態系統藉由資源雙向整合激發更多潛力，一卡通會員已經超過660萬人，希望可以讓所有會員都可以到大阪世博參觀。

廖泰翔說，除了實體卡會推出專屬優惠外，如果使用世博卡綁定行動支付，並在日本使用PayPay的話也都將會有回饋。

一卡通總經理鄭鎧尹表示，這次攜手KKday及日本Wonder Group推出專屬優惠，只要旅客購買大阪關西世博一卡通系列，可享KKday關西地區商品95折優惠。

鄭鎧尹表示，在iPASS MONEY APP完成大阪世博一卡通卡片記名後，明年10月底前透過iPASS MONEY APP在日本使用Pay Pay付款碼消費最高有30%一卡通綠點回饋；搭乘Wonder Cruise享200日圓優惠。

除此之外，iPASS MONEY APP在日本Pay Pay商店消費，還有全通路100%隨機回饋。

大阪關西世博系列一卡通以世博主題生命閃耀未來社會的設計為創作靈感，推出山野、海洋、光及世博吉祥物MYAKU-MYAKU等4款設計卡片。（編輯：李錫璋）1131219