大阪關西世博4月開幕 地鐵夢洲站通車

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（中央社東京19日綜合外電報導）2025年世界博覽會（大阪關西世博）4月將在日本大阪開幕，距離會場最近的大阪地下鐵「夢洲站」今天正式通車啟用。

日本放送協會（NHK）報導，夢洲站位於大阪市此花區，是大阪地下鐵中央線延伸3.2公里興建的新站，也是距離大阪關西世博會場最近的車站。

大阪地下鐵社長河井英明今天上午在通車典禮上說，「為了讓大家往來世博都能留下愉快回憶，我們會竭盡全力做到安心安全的運送」。

夢洲站首班列車今天清晨5時過後滿載鐵道迷，在站長下達的出發指令下從夢洲站發車，相關人士在旁揮手送行。

從大阪市區的梅田站搭車到夢洲站，包括轉乘在內最快需時約30分鐘。根據預想，到大阪關西世博開幕前，夢洲站主要供參與準備工作的相關人員使用。

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讀賣新聞報導，為了搭上首班列車，來自兵庫縣三田市的23歲男性上班族昨天晚間7時30分就來排隊，他說，「終於有一種世博就要到來的實際感受，接下來我想多來幾次」。

在大阪市就讀小學4年級的10歲男童說，「這是我第一次到夢洲，想從外面看看還在興建中的會場」。（譯者：黃名璽）1140119