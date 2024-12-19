早安世界》今局部地區可能跌破10度 冷氣團21日再報到北部探12度
今局部地區可能跌破10度 冷氣團21日再報到北部探12度
氣象署持續發布低溫特報，19日局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率。20日大陸冷氣團稍減弱，很快的21日又有另一波大陸冷氣團報到，各地氣溫再度下滑，桃園以北、東北部有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴，最冷時間點預計落在20日晚間到21日清晨，北部低溫落在12度，東北部13度。（看完整報導）
選罷法初審延長賽 徐欣瑩趁綠委空城宣布確定議事錄
民進黨立委反對確認16日選罷法修法議事錄，搶占立法院內政委員會主席台，上午議事空轉。下午4時許，民進黨立委突然離去，國民黨召委徐欣瑩隨即回到內政委員會，宣布繼續開會，並隨即確定上次議事錄。（看完整報導）
國造潛艦海鯤艦114年預算初審過關 不進行凍刪
立法院外交及國防委員會18日審查明年度國防部預算，多位國民黨立委提案凍結「潛艦國造－第2階段原型艦籌建」預算，經過朝野討論達成共識，預算凍結提案改為主決議，朝野立委皆連署共同提案，要求海鯤艦測試以安全為首要考量。（看完整報導）
郭智輝訪歐盟 創台歐經貿最高層實體對話首例
經濟部長郭智輝率團出訪歐洲，首站抵達比利時布魯塞爾與歐盟高層展開產業對話，創下台歐盟經貿高層首次實體對話首例。台歐雙方就產業合作、中小企業國際化及循環經濟等議題交流，期盼深化在機器人和AI領域應用合作。（看完整報導）
國科會：推晶片台灣隊 供應國家無人機太空系統需求
行政院政委、國科會主委吳誠文18日表示，將推出「晶片台灣隊」（Chip Team Taiwan）計畫，串連國內IC設計、製造、封測企業，供應台灣自身無人機、機器人、太空等各產業的系統需求，計畫細節將在幾個月內出爐。（看完整報導）
台中棒球教練涉猥褻性侵案 警局長：已掌握29人受害
中市有國小棒球教練涉長期猥褻學生，受害者至少31人，18日又爆出狼教練的教練也涉及性平案，仍在他校任教。市長盧秀燕表示，不適任人員通報門檻太高，不排除自行制定更嚴格標準。檢警已查扣教練的手機、電腦，中市警察局長李文章說，掌握29人受害，不排除人數增加。（看完整報導）
朱學恒強吻鍾沛君遭判11月 未上訴將入獄
名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月，二審高院改輕判11月。高院今天表示，上訴期間為17日零時屆滿，截至17日上午10時33分尚未收到上訴書狀，案件已確定。朱將入獄服刑。（看完整報導）
中國傾銷又拖延FTA談判 宏都拉斯貿易逆差飆高吃大虧
宏都拉斯原本期待建交後，和中國簽署FTA自由貿易協定，不過卻遭到中國一再拖延卡關。宏都拉斯官員對此大表不滿，批評中國不斷傾銷，不但讓宏都拉斯與中國貿易極不對等，逆差飆高吃了大虧。宏國媒體報導，宏國經濟發展部部長賽拉托公開發表聲明，要求中國正視和宏都拉斯的自由貿易協定談判進展。（看完整報導）
尹錫悅無視戒嚴聯合偵查組傳喚 未如期到案
韓國總統尹錫悅本月初戒嚴又解嚴引發軒然大波，他18日無視傳喚，並未如期前往「高級公職人員犯罪調查處」（CIO）接受訊問，也未提出延期到案的要求。CIO處長吳東運17日告訴國會議員，傳票是遭「蓄意」拒收，CIO將迅速採取「合法」措施予以回應。（看完整報導）
萬那杜7.3地震至少釀14死200傷 搜救人員瓦礫堆下尋生還者
南太平洋島國萬那杜首都維拉港17日發生規模7.3強震，至少造成14人喪生、200人受傷，救難人員18日在倒塌建築物下繼續搜尋倖存者。17日主震之後，夜裡發生幾次餘震。聯合國人道事務協調廳估計約有11萬6000人受到地震影響，相當於萬那杜人口的約1/3。（看完整報導）
開箱老照片》龍發堂爭議
1989年12月19日，高雄龍發堂精神病患家屬赴立法院請願，希望政府重視精神病患收容問題。龍發堂收容的病患最多近千人，79年「精神衛生法」上路後，龍發堂硬體設施及醫療管理都不符法規，加上病患死亡事件頻傳，成為全台最大非法療養機構，衛生單位試圖輔導轉型但都無疾而終。107年1月市政府下令解散，龍發堂走入歷史。（看完整報導）
Podcast》韓國國會通過總統尹錫悅彈劾案 動盪政局未來走向
南韓總統尹錫悅近期因為發布緊急戒嚴，兩度遭到國會彈劾。第一次彈劾案表決因執政黨國民力量黨集體離席未能通過門檻，第二次執政黨議員倒戈成功，通過彈劾案，預計在180天內交由憲法法庭裁定是否將尹錫悅免職，期間由總理韓悳洙擔任總統權力代理人。本集節目邀請中央社駐首爾特派員廖禹揚透過在首爾生活及採訪經驗，分享戒嚴及彈劾案對韓國民眾生活的影響、兩次彈劾案表決結果不同的原因及未來的政局發展走向。（收聽Podcast）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》今局部地區可能跌破10度 冷氣團21日再報到北部探12度2024/12/19 07:21
- 2024/12/18 07:02
- 2024/12/17 07:21
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。