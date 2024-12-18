法國航空母艦打擊群2025年泊靠日本 劍指中國

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）法國海軍太平洋地區司令潘蓋特少將昨天在東京表示，法國海軍航空母艦打擊群的部分艦艇明年2至3月將泊靠日本南部。這將是1960年代以後，法國航空母艦打擊群首度航行太平洋。日媒指出，這是劍指中國。

日本共同社報導，潘蓋特（Guillaume Pinget）17日在位於東京的日本記者俱樂部舉行記者會時表示，法國海軍預定派遣核子動力航空母艦，也是法國現役唯一航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）執行包括航行太平洋的任務，已從法國出港，艦隊中的一部分艦艇預定明年2至3月泊靠日本。

這將是1960年代以後，法國航空母艦打擊群首度航行太平洋。

潘蓋特透露，曾與日方討論過航空母艦本身是否泊靠日本一事，由於有日程上的限制，考慮到應完成的課題，因此未採行讓航空母艦本身泊靠日本的作法。

據悉，這可能是核子動力艦艇若要泊靠日本的港口，手續相當複雜。

潘蓋特強調，這次任務的目的之一是了解現場的情況，藉由提高與夥伴國行動的能力促進地區的安全。近年來，鑑於中國加強海洋活動，歐洲主要國家紛紛向印度太平洋地區派出航空母艦等。

航艦打擊群由核子動力潛艦、護衛艦、補給艦、飆風（Rafale）戰機等組成。法國大使館表示，航艦打擊群11月28日從法國南部的土倫港出發，航行地中海、紅海航行，在印度洋與印度等舉行兩場聯合演習，在太平洋將參加日本、美國、加拿大、澳洲這4國所舉行的聯合演習。

日本放送協會（NHK）報導，鑑於中國加強海洋活動，法國海軍預定派遣航空母艦打擊群在印度洋、太平洋參與多國聯合演習，提高對印度太平洋地區的關注。

潘蓋特昨天在東京接受NHK專訪時言及印太地區安全保障上的課題。他表示，「太平洋島國除了違法漁業、毒品走私等已成威脅之外，朝鮮半島核武擴散、走私、彈道飛彈等也是課題。」

他表示，這次訪日期間，與日本自衛隊、美軍的領導部舉行會談，希望深化合作。

他進一步表示，「很理解日本的憂慮，以及日法一同面臨的威脅。有關區域安全保障上的課題，希望與日本加強合作」。（編輯：高照芬）1131218