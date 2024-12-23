南投深山曾有幼稚園 林業署調查望鄉山林場史料

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）日治時期南投縣信義鄉望鄉山林場海拔約2500公尺，因伐木事業建有神社、木造建築聚落，戰後更興建工廠、餐廳、理髮廳、幼稚園、宿舍群，雖然伐木結束，林業史料仍值得珍惜。

農業部林業及自然保育署南投分署去年起委託專業團隊進行望鄉山林場文化資產調查研究，從史料文獻蒐集分析到深入訪談在地產業鏈，盼呈現過往樣貌讓民眾了解林業發展歷史文化。

近日有初步調查成果，南投分署今天透過新聞稿分享珍貴研究史料，南投分署長李政賢說，林場輝煌時代雖結束，所留林業史料及永續發展仍值得民眾了解。

南投分署表示，日本商社「台灣株式會社櫻井組」望鄉山事業所1933年成立，位置約以現今水里工作站望鄉分站為中心，目前除保存望鄉神社，也有日治時期木構物建築聚落；二次大戰後興建的水泥建構物及設施則有鑄鐵工廠、製材工廠、宿舍群、餐廳、理髮廳，更設有幼稚園，可見當時規模龐大。

南投分署表示，以望鄉山、郡坑山為主要作業範圍的望鄉山林場，日治時期每年平均可產5888立方公尺木材，主要供飛機等軍用材使用，二次大戰期間出材量甚至達9000立方公尺；光復後，台灣省政府1947年設立巒大山林場，在望鄉山、巒大山分場直營伐木，年均生產量逾4000立方公尺，以農林培養工業經濟起飛。

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南投分署表示，1960年代透過修築人倫林道及郡大林道、導入機械化及使用卡車運材，每年生產量更提高至2萬立方公尺以上，直到1985年才結束巒大山林場直營伐木。

南投分署表示，望鄉林業黃金時代，帶動木材產業蓬勃發展，也讓交通必經的南投縣水里鄉在1960年代得到「小台北」稱號，當時多達30、40家旅社、料理店、餐廳、4家戲院相連，可說盛況空前。（編輯：謝雅竹）1131223