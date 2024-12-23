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純愛戰士耶誕約會 親子「3不1要」輕鬆談親密關係

2024/12/23 18:50（12/23 19:31 更新）
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耶誕節腳步近，家長可能正在隱隱擔憂孩子如何規劃，將與誰渡過這個浪漫節日，國健署提供「3不1要」親子溝通技巧，幫助父母能順利地與孩子溝通，讓親密關係不再是親子間不能說的秘密。中央社記者陳婕翎攝 113年12月23日
耶誕節腳步近，家長可能正在隱隱擔憂孩子如何規劃，將與誰渡過這個浪漫節日，國健署提供「3不1要」親子溝通技巧，幫助父母能順利地與孩子溝通，讓親密關係不再是親子間不能說的秘密。中央社記者陳婕翎攝 113年12月23日
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（中央社記者陳婕翎台北23日電）校園甜寵愛情劇當道，青少年對戀愛憧憬，耶誕約會浪漫氛圍，純愛戰士蠢蠢欲動，但家長難免擔心，國健署提供「3不1要」溝通技巧，讓親密關係不再是親子間不能說的秘密。

耶誕節腳步近，家長可能正在隱隱擔憂孩子如何規劃，將與誰渡過這個浪漫節日，根據衛生福利部國民健康署110年度青少年健康行為調查報告，超過7成高中職學生覺得父母不了解自己，國健署長吳昭軍今天趁著耶誕約會前夕提醒，父母的傾聽與陪伴是青少年健康發展的關鍵。

吳昭軍表示，進入青春期後，大部分青少年會開始渴望親密關係、有欣賞的對象，有想交男女朋友的想法或行動。當父母聽到孩子有交往對象後，難免會擔心孩子的生活被影響，或碰到危險的人事物。國健署提供「3不1要」親子溝通技巧，幫助父母能順利地與孩子溝通。

第1個「不」是不過度反應，國健署提醒，與孩子對話，不要急著給意見或否定孩子的想法，如聽到孩子有交往對象時，不要馬上反對，應該先聽完孩子所要表達和分享的想法，再與孩子交換的看法或擔憂，也可以經驗分享，及引導孩子學習與心儀對象的相處方式。

第2個「不」為不批評比較，與孩子討論人際親密關係時，避免在孩子面前出現負面的批評，更不要拿孩子去和別人比較，國健署建議，父母在對話中最適合的方式是能透過傾聽和提問，讓孩子主動發現問題，從旁協助孩子面對，也能增加孩子對父母的信任。

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第3個「不」則是不窺探隱私，即使懷疑孩子偷偷在談戀愛，千萬不要私下查看孩子的手機或日記，國健署表示，青春期的孩子很需要保有個人空間和隱私，未經允許的窺探會讓孩子感覺不受尊重，恐會造成孩子在交往過程碰到困難也不願意再找父母討論，反而更難掌握孩子的狀況。

至於「1要」是要表達同理，國健署說明，當孩子分享生活或碰到困難，父母可以先同理孩子的感受，如「聽起來今天你和朋友吵架了，讓你覺得有點難過」等，同理並非同意，而是對孩子表達接納，讓孩子不會覺得只要和父母分享就會被罵，透過同理可讓孩子更願意分享想法。（編輯：李亨山）1131223

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吳昭軍
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