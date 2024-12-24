彭啓明：四接環評時間待確認 最快可能春節前後

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（中央社記者張雄風台北24日電）環境部要求四接環評正反雙方推薦專家學者與會審查，預計今天將是截止日。環境部長彭啓明今天上午表示，尚未收到名單，待確認後會盡速詢問各委員開會時間，農曆春節前、後都有可能。

台電「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）日前已補交報告予環境部。

環境部就四接環評，針對各界關注的議題，包含「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」等，邀請經濟部或開發單位、公民團體推薦上述領域專家學者各1人（共6人）擔任專案小組初審專家學者，參與審查。

彭啓明今天接受媒體聯訪時表示，目前等正反雙方提供名單，然後會問所有委員（環評委員、專家學者）的時間，看過年前有沒有機會排審，但各委員過年前都滿忙的，也不排除過年後再進行。

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前行政院環境保護署（現為環境部）於112年7月7日召開四接環評第5次初審延續會議，多名立委、基隆市長謝國樑認為有程序問題要求擇期再審；在會議兩度休息後，環保署突然變更會議室接續審查並直播，讓在場民眾不滿高喊黑箱審查。

該場會議最後暫停審查，環評委員要求台電公司針對各界所提書面意見答覆後，擇期再審。原訂補件至今年1月底，台電後續申請2次延期，環境部最終於12月5日下午收到台電補件。（編輯：陳政偉）1131224