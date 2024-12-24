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台科大建置選課推薦系統 歷史數據助查詢熱門課程

2024/12/24 14:30
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（中央社記者許秩維台北24日電）台科大建置選課推薦系統，結合近10年的學生修課歷史資料，讓學生能查詢學長姐的修課狀況，以及跨領選修課程、輔系或學分學程等熱門課程，成為最實用的選課參考工具。

台灣科技大學教務處今天發布新聞稿指出，每逢大學選課季，學生常因必修、選修、跨領域等課程選擇而苦惱；為解決這個問題，台科大推出嶄新的選課推薦系統，結合近10年的學生修課歷史資料，提供客觀、便利的選課參考工具。

台科大教務長陳素芬表示，台科大建置的選課推薦系統，能讓學生了解自己主修系的學長姐過去10年內的選課狀況，還能查詢主修系學生常跨領域選修的課程，以及熱門輔系、雙主修和學分學程等選課傾向，並依選課熱門程度和學期別排列，資訊一目了然，成為選課的重要依據。

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陳素芬補充說明，選課不僅是為了完成學分，更是探索自我與跨領域學習的重要過程，大學擁有跨域學習最好的資源，讓學生可了解不同科系、不同領域的課程，探索自己想學的、喜歡的知識，選課推薦系統不僅帶領學生了解本科系課程地圖，更可了解本科系常見的跨領域方向。

台科大學生張郁欣提到，以前選課常無從下手，現在有了選課推薦系統，只須點擊幾下，就能看到學長姐選過什麼課，搭配課程地圖，了解不同課程對未來工作或學術發展是否有幫助，還能知道每門課的熱門程度，並查詢授課內容大綱與規定，以便挑選最適合自己的課程。（編輯：陳政偉）1131224

陳素芬
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