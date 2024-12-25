涉嫌包庇性騷事件 兒盟：2月接獲申訴即調查懲處

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）兒福聯盟爆發性騷擾，有女專員被男前輩糾纏，內部申訴調查卻不成立，且主管疑似包庇，稱讚男前輩「貼心」，但勞動局調查認定構成敵意性環境性騷擾，最後女專員被調走，男前輩記過但並未調職。

鏡週刊今天報導此一事件，對此，兒盟發表聲明強調，今年2月接獲申訴人申訴就立即查證，也邀請外部委員參與調查確保調查公正，並提供申訴人諮商協助，且為區隔申訴人及行為人，也是先徵詢申訴人期望如何安排，依照申訴人意願調職。

根據鏡週刊報導，兒福聯盟有一名年輕女專員被曾姓男前輩糾纏騷擾，曾男不僅私訊轟炸甚至突然出現在她家附近，堅持要送她上班，女專員不堪其擾向上級反應，主管竟稱讚曾男「貼心」，只好依跟蹤騷擾防制法提出告訴，並向台北市勞動局申訴。

鏡週刊報導指出，直到台北市勞動局調查後認定曾男的行為構成性別平等工作法的「敵意性環境性騷擾」，兒盟才記曾男1支小過，但並未調職，反而是女專員被遠調其他單位。

據了解，女專員原本是先向兒盟進行申訴，兒盟進行內部調查後，調查結果為性騷擾不成立，兒盟將調查結果通報給勞動局時也告知申訴人，若對調查結果不服可以再向勞動局申訴。

後來，兒盟4月上傳調查結果到勞動局後，申訴人即向勞動局申訴。兒盟6月份接獲勞動局回覆指此案有部分不成立、部分成立敵意性環境性騷擾。

對於此案，兒盟今天聲明指出，從2月1日接獲申訴人的求助開始，立即依法於2月7日成立調查委員會進行查證，為確保調查的公正性與專業性，也特別邀請2名外部律師擔任調查委員。

兒盟說，經過完整的調查流程，並經過台北市勞動局調查回覆，行為人確有不當行為，已依勞動局處置建議及兒盟獎懲辦法規定進行懲處。

針對外界質疑為何最後為女專員被調走，兒盟也強調，在接獲申訴後就立刻採取適當的工作處所隔離措施，後續也徵詢申訴人並依其意願與專長協調設置新職位，並協助轉調，保障申訴人工作權益及身心安全。

對於申訴人後續向勞動局提起申訴，兒盟提到，有提供申訴人外部法律專業諮詢資源，申訴人與律師也完成諮詢。

另外，兒盟提供申訴人心理諮商服務資源，至今年12月持續進行中，後續在全體員工所參與的會議中宣導並確保申訴專線及信箱的暢通，並完成全體管理人員性騷擾防治教育課程、加強管理階層的相關處遇意識。

兒盟最後提到，感謝申訴人勇於發聲，一直以來兒盟都十分重視性平議題，致力打造友善職場環境，對於部分處置結果不如申訴人所期待，對此深感遺憾，針對這些問題後續將持續溝通。

兒盟也強調，未來將定期舉辦性別平等教育訓練，提高全體員工的性平意識、加強對性別平等工作等相關法規的了解，持續打造更多元、平等、友善的職場環境。（編輯：陳清芳）1131225