加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
味全龍與陳子豪達成共識 10年合約總值1.3億元
首頁 / 生活

員工強拉同事手歌舞 勞動部提醒雇主尾牙防性騷

2024/12/20 15:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北20日電）歲末年初，許多公司會辦尾牙、春酒。勞動部今天表示，每年都有人申訴在期間遭性騷擾，也曾有行為人強拉同事手唱歌，但雇主未處理而被裁罰，提醒雇主尾牙時仍應防治性騷擾。

勞動部舉行例行業務報告，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，許多雇主會在春節前後舉辦尾牙或春酒活動，犒賞員工辛勞，但如果尾牙、春酒場合發生員工間性騷擾，雇主仍應負性騷擾防治責任。

黃維琛表示，性別平等工作法今年3月8日上路，為了防治職場性騷擾發生，法令課予雇主應採取適當措施的義務。

黃維琛說，雇主舉辦尾牙或春酒，可以在活動前向員工宣導留意人際互動分際，千萬不要藉故觸碰他人身體，也不要自以為幽默開黃腔，更要注意表演活動內容合宜性，以降低發生性騷擾事件的可能，且萬一員工間真有性騷擾事件發生，雇主一旦知道，必須採取立即有效的糾正及補救措施。

黃維琛舉例，過去曾有事業單位部門尾牙餐敘時，行為人緊拉女同事的手唱歌跳舞，讓女同事感到不舒服，雇主雖然知道行為人平時就常有不當碰觸他人身體行為，但也僅是請女同事自行保持距離而未進一步處理，最終被裁罰。

黃維琛說，性別平等工作法適用一切勞雇關係，無論企業規模大小，雇主都應提供受僱者免遭受職場性騷擾的工作環境，也建議雇主可以透過舉辦教育訓練的方式，提升主管及員工的性別意識。

根據勞動部統計，今年1月至6月止，雇主未盡性騷防治義務的裁罰案件共有38件，共開罰新台幣269萬元。（編輯：管中維）1131220

#黃維琛
#尾牙
#性騷擾
#勞動部勞動條件及就業平等司
#性別平等工作法
黃維琛
中美晶傳要求員工請特休 勞動部：若違法必開罰台灣2023年總工時亞洲僅次新加坡 勞動部：部分工時比例低
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：