加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麥當勞工讀生疑遭性侵 洪申翰：雇主依法有責 不是開除加害者就沒事了
首頁 / 生活

1到10月赴日旅遊破504萬人次 創同期新高

2024/12/25 15:02（12/25 15:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
晴天旅遊董事長陳依福（左3）25日指出，根據統計，民國113年1到10月台灣旅客出國人數達到1400萬，比112年同期成長5成，其中有36%出國旅客是前往日本，達504萬人次，創下歷史新高。中央社記者余曉涵攝 113年12月25日
晴天旅遊董事長陳依福（左3）25日指出，根據統計，民國113年1到10月台灣旅客出國人數達到1400萬，比112年同期成長5成，其中有36%出國旅客是前往日本，達504萬人次，創下歷史新高。中央社記者余曉涵攝 113年12月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北25日電）旅遊業者今天表示，根據統計，今年1到10月赴日本旅客人數已經高達504萬人次，比過去歷史紀錄的2019年同期有419萬人次成長20%，也再創歷史同期新高。

晴天旅遊董事長陳依福向媒體表示，根據統計，今年1到10月台灣旅客出國人數達到1400萬，比去年同期成長5成，已經逼近歷史新高的2019年同期1456萬人次。

陳依福表示，其中今年1到10月出國旅客有36%是前往日本，有504萬人次，創下歷史新高，比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年同期419萬人次還要高。

陳依福認為，明年出團人數應該可以超越2019年歷史新高的數字。

陳依福指出，旅客已經慢慢養成提前規劃行程的習慣，但目前面臨運具不足的狀況，很多航線的機位仍一票難求，但接下來航空公司開始布局及新開航線，可望解決運具不足的狀況。

除此之外，陳依福說，疫情後健康旅遊成為新的趨勢，有含健行、馬拉松等主題行程的客戶增加，像是義大利北部多洛米堤山區健行等幾乎團團爆滿。

晴天旅遊旗下的晴日旅遊今年業績成長35%，也獲得3座金質旅遊獎，上半年包含白川鄉點燈、藏王樹冰雪怪車等都已銷售一空。（編輯：管中維）1131225

圖為日本富士山。（圖取自x.com/Fujishi_jp）
圖為日本富士山。（圖取自x.com/Fujishi_jp）
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：