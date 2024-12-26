高鐵春節訂票踴躍 開放1小時內售逾64萬張

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）台灣高鐵公司今天開放114年春節疏運車票訂票，凌晨零時一開賣就訂位踴躍，開賣1小時內售出64萬多張。

台灣高鐵發布新聞稿，114年春節疏運期為1月23日至2月3日共12天，今天凌晨零時開賣，開放訂位後4分鐘即完成5萬2000餘張車票訂位，至12分鐘內完成21萬7000餘張車票訂位，至22分鐘內完成約40萬5000餘張訂票，至32分鐘有53萬5000餘張完成訂票，隨後瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解。

台灣高鐵統計，開賣1小時內，順利完成64萬1000餘張訂位，至上午8時完成73萬4000多張訂票，系統運作一切正常，且售票效率較往年提升。

台灣高鐵說，考量今年春節放假天數較長，旅客可能安排出遊活動或提前返鄉，預估北返人潮將大量集中於2月1日年初四、2月2日年初五，提醒旅客盡早規劃行程，並提早購買北返車票，避開尖峰時段、確保行程順暢。

台灣高鐵說，因應疏運期間旅客訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定，今年同時提供旅客網路訂位、超商購票、手機訂票3管道服務，總計最多可容納2萬2000人同時上線，並機動調配各訂位管道的主機資源因應，確保最佳訂位效率與服務品質。

今天凌晨開放訂位後，台灣高鐵派專人隨時監測售票狀況，確保各訂票管道維持正常效率。（編輯：陳政偉）1131226