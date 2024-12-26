多哥籍貨船擱淺台南海岸5個月 航港局移除船體

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）多哥籍多用途貨船「阿諾」在7月25日，因颱風凱米擱淺於台南喜樹海岸，船長宣布棄船，船東未出面積極處理，交通部航港局今天將船體全部移除，並向船東追償相關費用。

航港局發布新聞稿，「阿諾」擱淺位置鄰近台南地區四鯤鯓牡蠣養殖水域及黃金海岸景區沙灘，屬生態敏感地帶，且一度成為打卡景點，吸引大量人潮靠近，引發公共安全疑慮。

航港局表示，因船東未依限提出抽油及船體移除計畫，船東代表也未依限提出船東授權委託證明，航港局已依商港法裁罰3次，並委託海事專業業者移除船體，11月7日開工，今天全部移除，化解對周邊海域及生態環境的影響與威脅。

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航港局指出，在「阿諾」擱淺後，與海保署、海巡署、水利署、台江國家公園管理處及台南市政府等相關單位，每天召開緊急應變會議，至今已召開57次工作會議，並處理船員安置及返國、抽油洗艙及船體堵漏、船體及污染監控、圍設安全圍籬及船體加固及移除。

航港局說，「阿諾」擱淺後的污染防治及船體移除等相關應變措施是船東應盡的責任，政府代為應變處置的相關費用將依法向船東追償。（編輯：管中維）1131226