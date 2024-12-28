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烏克蘭利維夫市長訪馬偕 深化醫療合作

2024/12/28 12:45（12/28 13:06 更新）
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烏克蘭利維夫市（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyy）（左4）率訪團參訪馬偕紀念醫院，由副院長簡定國（左5）帶領醫療團隊接待，深化雙方在醫療合作及公共衛生領域的夥伴關係。（馬偕醫院提供）中央社記者沈佩瑤傳真 113年12月28日
烏克蘭利維夫市（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyy）（左4）率訪團參訪馬偕紀念醫院，由副院長簡定國（左5）帶領醫療團隊接待，深化雙方在醫療合作及公共衛生領域的夥伴關係。（馬偕醫院提供）中央社記者沈佩瑤傳真 113年12月28日
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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）俄烏戰爭開打逾2年，馬偕醫院等3個單位攜手，組成台灣首支挺進烏克蘭醫療團，後續烏克蘭醫師們來台取經，牽起千里友誼。烏克蘭利維夫市長薩多維率團今天訪馬偕，深化合作。

馬偕紀念醫院今天透過新聞稿表示，馬偕醫院多次前進烏克蘭義診，至今累積服務數千人次，並促進醫療教育交流，烏克蘭也在今年9月派遣6名專科醫師到馬偕醫院，在為期1個月醫療交流中，進行臨床技能分享與專業提升。

馬偕醫院表示，烏克蘭利維夫市（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyy）今天率團參訪馬偕醫院，深化雙方在醫療合作及公共衛生領域的夥伴關係，探討未來合作可能性，同時實地參觀心導管室、急診等單位，更了解台灣重症醫療機構運作及臨床流程設計。

馬偕紀念醫院副院長簡定國致歡迎詞時表示，馬偕長期致力於國際醫療合作，盼此次交流進一步鞏固雙方友誼，並為未來合作奠定基石。

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薩多維則感謝馬偕多次訪烏，提供醫療合作與協助，台灣經驗與技術分享使烏克蘭的醫療獲益良多，未來希望持續深化合作，期待情誼延續。

馬偕醫院表示，這次交流除了促成台烏雙方在公共醫療與人道援助方面的合作以外，更肯定馬偕紀念醫院在國際醫療貢獻的努力，成為醫療外交的最佳典範；將繼續秉持「哪裡有需要，就往哪裡去」核心精神，透過醫療創新與國際合作，展現Taiwan can help國際價值。（編輯：陳政偉）1131228

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