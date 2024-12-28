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石門水庫3年清淤1351萬立方公尺 創歷史新高

2024/12/28 13:52
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（中央社記者葉臻桃園28日電）水利署北區水資源分署今天說，石門水庫這3年加強清淤，累計清淤量已達1351萬立方公尺，創歷史新高；今年因颱風增加水力排砂量，年總清淤量多100萬立方公尺，超越年度目標。

經濟部水利署北區水資源分署今天向媒體表示，為維持石門水庫庫容以穩定水源供應，民國111年至今年透過抽泥、陸挖、水力沖淤及排砂等多元措施加強進行水庫清淤。

北水署表示，統計近3年累計清淤量達1351萬立方公尺，創歷史新高；平均年清淤量達450.33萬立方公尺，較以往（107年至110年）平均清淤量257.38萬立方公尺提升74.96%。

北水署表示，目前石門水庫採3艘抽泥船同時在壩前、大灣坪及阿姆坪水域進行抽泥清淤，除遇颱風及抽泥船保養維護期間外，全年都可以作業。這部分的今年抽泥量已逾420萬立方公尺，是石門水庫清淤的最大主力。

北水署也說，另有25萬立方公尺的水庫淤泥，是透過去年完工的阿姆坪防淤隧道輸泥管送至沖淤池，並在7月、10月的颱風期間配合水庫排洪沖淤。

北水署指出，今年有颱風帶來豐沛水量，估計水力排砂量達110萬立方公尺，再加上抽泥及陸挖作業約440萬立方公尺，今年總清淤量將達550萬立方公尺以上，超越年度450萬立方公尺清淤目標。（編輯：李錫璋）1131228

#水利署
#石門水庫
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