半月板破裂治療突破 北醫附醫開發注射式組織膠

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（中央社記者曾以寧台北30日電）半月板破裂是常見膝關節問題，在老年人中發病率較高，更常造成運動員得暫離球場。北醫附醫團隊研發特殊注射式組織膠，明顯提升組織再生能力，可望為半月板損傷治療帶來突破。

半月板是指膝蓋內側的兩塊半圓弧形軟骨，主要作用是消散膝蓋載荷力及吸收震盪，跑步或跳躍時有緩衝作用，而半月板破裂是少數橫跨老中青的膝部疾病之一。

台北醫學大學附設醫院今天透過新聞稿表示，團隊研發出特殊注射式組織膠，成果已發表於知名期刊「國際生物大分子期刊」（International Journal of Biological Macromolecules）。

北醫醫學系骨科學科副教授、北醫附醫骨科部運動醫學科醫師吳家麟說明，半月板破裂可分為創傷性與退化性，前者是在負重壓力下扭轉膝關節的角度，如短時間更改衝刺方向、急停、急跳等動作，常見於從事足球、棒球、羽球、籃球等運動的年輕人。

退化性則常見於年長者，主要是退化性關節炎等疾病造成半月板磨損嚴重，在受到輕微外力時破裂或自發性破裂；由於是漸進式損傷，破裂的位置與形狀較不固定且複雜，較不易修補。

吳家麟表示，小範圍的半月板破裂，部分病人可自行恢復，但若範圍較大，膝關節可能疼痛、腫脹、無法伸直，需考慮部分半月板切除或修補。而半月板後角根部破損，恐導致膝關節退化及提早老化，亦是人工關節置換的重要原因之一。

修復半月板後角根部破損，傳統會以經脛骨隧道縫合術，可減少破裂處位移、提供良好初期穩定性，但對於半月板後角根部嚴重撕裂缺損的病患，效果較不理想；2018年開發的膕肌腱移植重建技術，則使用其他部位肌腱進行重建，有助於保持修復結構的穩定性，但其最大承載力與康復計畫也須審慎評估。

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為解決半月板修復挑戰，吳家麟想到，現在既然可用組織膠水黏合撕裂傷口，或許可嘗試將同樣原理運用於半月板修復，因此他與時任運動醫學科研究員的北醫助理教授翁培鈞展開研究，成功開發出以幾丁質鹽酸鹽（ChitHCl）和氧化葡聚糖（DDA）組合的注射式組織膠。

吳家麟表示，此款組織膠在進行動物模型實驗時，展現出極佳組織黏附強度和細胞相容性，明顯提升半月板組織再生能力；研究結果也顯示，組織膠在膝關節負重條件下能有效維持膠體結構，避免因腫脹而導致黏附失效，為臨床應用奠定堅實基礎。他期盼此技術能盡快進入臨床試驗階段，為半月板破裂病人帶來治療新希望。（編輯：張雅淨）1131230