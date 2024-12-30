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半月板破裂治療突破 北醫附醫開發注射式組織膠

2024/12/30 12:53（12/30 13:16 更新）
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「半月板破裂」是常見膝關節問題，在老年人中發病率較高，也常使運動員得暫離球場。台北醫學大學附設醫院團隊研發特殊注射式組織膠，明顯提升組織再生能力，可望為半月板損傷治療帶來突破。（北醫附醫提供）中央社記者曾以寧攝 113年12月30日
「半月板破裂」是常見膝關節問題，在老年人中發病率較高，也常使運動員得暫離球場。台北醫學大學附設醫院團隊研發特殊注射式組織膠，明顯提升組織再生能力，可望為半月板損傷治療帶來突破。（北醫附醫提供）中央社記者曾以寧攝 113年12月30日
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（中央社記者曾以寧台北30日電）半月板破裂是常見膝關節問題，在老年人中發病率較高，更常造成運動員得暫離球場。北醫附醫團隊研發特殊注射式組織膠，明顯提升組織再生能力，可望為半月板損傷治療帶來突破。

半月板是指膝蓋內側的兩塊半圓弧形軟骨，主要作用是消散膝蓋載荷力及吸收震盪，跑步或跳躍時有緩衝作用，而半月板破裂是少數橫跨老中青的膝部疾病之一。

台北醫學大學附設醫院今天透過新聞稿表示，團隊研發出特殊注射式組織膠，成果已發表於知名期刊「國際生物大分子期刊」（International Journal of Biological Macromolecules）。

北醫醫學系骨科學科副教授、北醫附醫骨科部運動醫學科醫師吳家麟說明，半月板破裂可分為創傷性與退化性，前者是在負重壓力下扭轉膝關節的角度，如短時間更改衝刺方向、急停、急跳等動作，常見於從事足球、棒球、羽球、籃球等運動的年輕人。

退化性則常見於年長者，主要是退化性關節炎等疾病造成半月板磨損嚴重，在受到輕微外力時破裂或自發性破裂；由於是漸進式損傷，破裂的位置與形狀較不固定且複雜，較不易修補。

吳家麟表示，小範圍的半月板破裂，部分病人可自行恢復，但若範圍較大，膝關節可能疼痛、腫脹、無法伸直，需考慮部分半月板切除或修補。而半月板後角根部破損，恐導致膝關節退化及提早老化，亦是人工關節置換的重要原因之一。

修復半月板後角根部破損，傳統會以經脛骨隧道縫合術，可減少破裂處位移、提供良好初期穩定性，但對於半月板後角根部嚴重撕裂缺損的病患，效果較不理想；2018年開發的膕肌腱移植重建技術，則使用其他部位肌腱進行重建，有助於保持修復結構的穩定性，但其最大承載力與康復計畫也須審慎評估。

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為解決半月板修復挑戰，吳家麟想到，現在既然可用組織膠水黏合撕裂傷口，或許可嘗試將同樣原理運用於半月板修復，因此他與時任運動醫學科研究員的北醫助理教授翁培鈞展開研究，成功開發出以幾丁質鹽酸鹽（ChitHCl）和氧化葡聚糖（DDA）組合的注射式組織膠。

吳家麟表示，此款組織膠在進行動物模型實驗時，展現出極佳組織黏附強度和細胞相容性，明顯提升半月板組織再生能力；研究結果也顯示，組織膠在膝關節負重條件下能有效維持膠體結構，避免因腫脹而導致黏附失效，為臨床應用奠定堅實基礎。他期盼此技術能盡快進入臨床試驗階段，為半月板破裂病人帶來治療新希望。（編輯：張雅淨）1131230

為治療半月板破裂，台北醫學大學骨科學科副教授暨北醫附醫骨科部運動醫學科醫師吳家麟（左起）與北醫助理教授翁培鈞團隊研發出特殊注射式組織膠，成果已發表於知名期刊「國際生物大分子期刊」。（北醫附醫提供）中央社記者曾以寧攝 113年12月30日
為治療半月板破裂，台北醫學大學骨科學科副教授暨北醫附醫骨科部運動醫學科醫師吳家麟（左起）與北醫助理教授翁培鈞團隊研發出特殊注射式組織膠，成果已發表於知名期刊「國際生物大分子期刊」。（北醫附醫提供）中央社記者曾以寧攝 113年12月30日
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