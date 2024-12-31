東北季風稍增強北台較涼 跨年夜外出注意保暖

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（中央社台北31日電）氣象署指出，今天東北季風稍增強，白天北部及宜、花偏涼，高溫約攝氏18、19度；入夜後各地氣溫稍降，中部以北及東北部低溫約14、15度，其他地區16到18度，跨年夜外出活動注意保暖。

中央氣象署表示，今天清晨輻射冷卻影響，台南以北及宜蘭低溫攝氏12至15度，竹苗、南投及金門局部地區有10、11度左右低溫，其他地區低溫16至19度。

氣象署指出，東北季風稍增強，白天北部及宜蘭、花蓮持續偏涼，高溫約18、19度，中南部地區，高溫約在21至25度，入夜後各地氣溫稍下降，中部以北及東北部低溫約14、15度，其他地區16到18度，跨年夜外出活動可多穿件衣物以免著涼。

離島氣溫，氣象署指出，澎湖16至19度、金門11至18度、馬祖11至14度。

至於天氣方面，氣象署說，大台北、東半部雲量較多，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，白天起西半部及澎湖雲量也由南到北逐漸增加，晚上開始中南部山區有零星降雨機率，外出活動不妨攜帶雨具備用，至於金門、馬祖為多雲到晴。

此外，氣象署也提醒，東北風增強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，海邊活動請多留意。（編輯：李淑華）1131231