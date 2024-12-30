跨年夜各地多雲北部涼 元旦水氣盛難見新年曙光

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（中央社記者張雄風台北30日電）交通部中央氣象署今天表示，明天晚間北部偏涼，氣溫約攝氏14、15度，各地多雲，大致適合跨年活動；明年元旦因南方雲系北移，各地水氣盛，較難見到新年第1道曙光。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天東北季略增強，水氣增多，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲。

張承傳說，明天晚間在各平地天氣大致以多雲為主，中南部山區轉為有零星短暫雨，晚間稍涼，北部、東北部約14、15度，其他地區為16至18度，整體來說，適合民眾參與跨年活動；明年元旦因為各地包含各山區水氣偏多，想要看到第1道曙光的機會不高。

張承傳指出，明年1月1日東北季風稍減弱，但南方雲系北移，水氣逐漸增加，1月2日會是這週降雨最顯著的1天，基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及西半部山區有短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生。

張承傳表示，預估1月3日東北季風再增強，4日至6日影響，水氣偏多，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

溫度方面，明天白天北部、東北部高溫約18、19度，其他地區約21至25度；下一波東北季風1月3日再增強，各地氣溫略降，北部高溫約16、17度，中南部為20、21度，中部以北低溫約13至15度，其他地區為16至18度。

張承傳提醒，明天桃園至台南、各離島沿海空曠地區可能會有8至9級強陣風；1月3日下一波東北季風再增強時，可能會達到9至10級強陣風。（編輯：管中維）1131230