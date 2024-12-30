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嘉義凌晨地震規模5.1 氣象署：與梅山斷層無關 餘震可能性低
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嘉義凌晨地震規模5.1 氣象署：與梅山斷層無關 餘震可能性低

2024/12/30 10:03（12/30 10:43 更新）
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嘉義梅山30日3時51分發生規模5.1地震。（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
嘉義梅山30日3時51分發生規模5.1地震。（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
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（中央社記者余曉涵台北30日電）嘉義縣梅山今天凌晨發生規模5.1地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，研判與梅山斷層無關，後續餘震可能性低。

根據中央氣象署最新資訊，今天凌晨3時51分發生芮氏規模5.1地震，地震深度12.3公里，震央位在嘉義縣政府東北東方41.8公里（嘉義縣梅山鄉），最大震度嘉義縣、雲林縣、南投縣、嘉義市4級。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社，研判這起地震與梅山斷層跟附近其他斷層帶都無關，地震主因還是跟板塊碰撞有關。

吳健富說，菲律賓海板塊跟歐亞板塊碰撞後，會有70%的地震發生在東部，但是碰撞能量會從東邊蓄積到西邊，因此西邊也會發生地震。

吳健富指出，由於西部是人口密集區，所以會比較有威脅性，但這起地震研判屬於破碎帶的地震，跟梅山斷層系統無關，也有一定距離，後續也不會有餘震。

前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋也向媒體表示，凌晨的嘉義地震與梅山斷層、大尖山斷層、觸口斷層等距離遠，無直接關聯。（編輯：李淑華）1131230

（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
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