賴總統建議台旅會海旅會談判 觀光署：準備均就緒

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（中央社記者余曉涵台北1日電）總統賴清德表示，台灣希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流，中國若有誠意，建議先由台灣的台旅會、中國的海旅會進行談判。觀光署今天表示，相關機關準備工作均已就緒。

赴中國大陸旅遊禁團令尚未解除，外界關注兩岸觀光是否開放。賴總統強調，台灣希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流，中國若有誠意，建議先由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）、中國的海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）進行談判。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，台旅會為交通部於2006年捐助成立的財團法人，代表政府與中國大陸雙邊旅遊交流合作協議的重要平台。

觀光署說，目前恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，歡迎中國大陸旅客來台旅遊的立場不變，期盼陸方也能展現相對的善意和努力，展開觀光小兩會協商。

觀光署指出，兩岸觀光旅遊的安全及品質，是核心關切事項，為確保健康有序的旅遊環境，建議由台旅會與海旅會展開溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

觀光署說明，在目前兩岸觀光旅遊相關規劃基礎上，相關機關準備工作均已就緒，將視陸方中國文旅部正式宣布開放的具體情況或經由觀光小兩會協商，即時相應實施。

觀光署強調，有關恢復兩岸旅遊交流，將依執行狀況滾動檢討，以利相關政策符合全民及觀光業最大利益。（編輯：陳政偉）1140101