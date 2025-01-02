陳世凱視察松機攔阻系統 要求確保安全起降環境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北2日電）韓國務安機場去年底，1架波音737-800型飛機落地後撞上跑道盡頭圍牆爆炸。交通部長陳世凱今天到松山機場，視察跑道攔阻系統（EMAS）等防護措施，要求確保安全起降環境。

交通部發布新聞稿，陳世凱前往松山機場，除了解機場各項防護措施，也提醒所有航空業從業人員，堅持飛安不能有絲毫鬆懈。

陳世凱利用松山機場航班起降空檔的巡場時段，由民航局長何淑萍陪同，前往場內視察各項助導航設施，及全台唯一一座跑道攔阻系統（EMAS），也就是工程材料阻擋系統（Engineered Materials Arresting System）。

陳世凱說，近日國內對機場跑道安全有高度討論，相信EMAS提供松山機場起降航班更可靠防護措施；事實上，即便沒有EMAS，松機仍是符合國際標準的機場，而現在有了EMAS，提供額外保障、增加駕駛信心，便可提升整體飛航安全。

交通部指出，國內目前僅華航有10架波音737-800航機，民航局已於去年12月29日，要求業者檢視這型航機起落架相關系統檢查頻率、測試項目及紀錄。民航局也要求所有國籍航空公司機隊，如遇任何緊急情況，應確實遵循SOP處置，並與地面聯管單位保持聯繫、尋求協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳世凱表示，保障每名乘客的生命安全是交通部首要責任，他特地到松山機場，一方面是要給第一線人員打氣，感謝民航局全體人員和航空業從業人員堅守崗位、持續不懈的努力，讓國人與旅客都可以放心；更要提醒，安全必須持之以恆，不能有一絲一毫、一時一刻的鬆懈與疏忽。

陳世凱也感謝所有航空業從業人員對飛安的堅持與努力，並要求民航局持續秉持「飛安零容忍」的最高政策方針，全面檢視各項安全作為，確保航機安全起降的環境能符合國際水準，並落實人員安全管理各項措施。（編輯：管中維）1140102